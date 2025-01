Amaia Montero tornarà a la música aquest any

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amaia Montero, una de les veus més icòniques de la història del pop a Espanya, va fer públic a les seues xarxes socials que, després de diversos anys allunyada de la vida pública i dels escenaris, torna a la música aquest 2025. Montero va confirmar la notícia amb un missatge en el qual revelava el sofriment que ha passat els últims anys, comunicava la grata notícia als seus seguidors i li demanava al 2025: “Tracta’m bé, sisplau, perquè els teus predecessors han estat molt durs amb mi.” També desitjava un bon any i “tota la felicitat i il·lusió que jo sento ara” a tots els seus seguidors. L’última vegada que l’exvocalista de la Oreja de Van Gogh va pujar a un escenari va ser en un concert que va oferir la colombiana Karol G el juliol del 2024 a l’estadi Santiago Bernabéu de Madrid. En l’espectacle, juntes van interpretar Rosas, un dels èxits més grans de LOVG, i va ser un moment que va emocionar els fans. Encara no es coneixen més detalls sobre els seus pròxims projectes, però aquesta tornada promet ser un dels moments més destacats d’aquest any. La notícia va revifar l’interès dels fans per la possibilitat que el seu antic grup i Montero tornessin a la música de manera conjunta, un rumor que cada vegada cobra més força després de saber-se que Leire Martínez, vocalista de la banda des del 2008, va seguir el seu camí per separat el 2024. D’altra banda, malgrat que Montero hagi estat allunyada dels escenaris, fa pocs mesos va llançar La tormenta perfecta, un tema en solitari que va compondre anys enrere però que va publicar després de la seua reaparició mediàtica. La composició va ser rebuda amb molts entusiasme pels seus fans, que actualment deuen estar plens d’alegria.