Lleida saluda el nou any amb macrofestes al Big Ben i a la Llotja de Lleida

Milers de lleidatans han optat per celebrar el canvi d'any a les macrofestes a Big Ben de Golmés i a la Llotja de Lleida, que van penjar el cartell de totes les entrades venudes. D'altres van desafiar les gèlides temperatures per desplaçar-se a cotillons en pubs i bars o encontres més privats en cases particulars.

Lleida i Golmés van protagonitzar la nit de Cap d’Any les dos macrofestes de les comarques lleidatanes. En el primer dels casos, 2.500 persones es van reunir a la Llotja, mentre que Big Ben en va acollir 5.000 en una nit marcada per la música i la gresca.

Big Ben, que en la seua nova etapa reobre portes per a grans esdeveniments com el de la nit de Cap d’Any, va començar la festa amb un sopar al qual van assistir unes 250 persones, la majoria d’edats entre 30 i 60 anys. Quan va arribar la festa amb majúscules, es van produir cues quilomètriques per accedir al local, la qual cosa no és estranya tenint en compte que s’hi van reunir cinc mil persones, que van poder disfrutar de quatre sales en les quals van ballar des de grans èxits de les últimes dècades fins al tecno més actual. Des de joves de 18 anys fins a persones de 65 van poder disfrutar de la plataforma 360 graus per gravar vídeos o de l’espectacle de 4.000 globus caient sobre el públic. Diumenge, celebrarà una nova festa per donar la benvinguda als Reis.

En el cas de la Llotja, la festa va estar marcada també per l’èxit. En aquesta ocasió, la vetllada va començar amb un sopar amb més de 200 persones, per donar després entrada a la gran festa amb 2.500 entusiastes. La gran aposta d’aquest any va ser la música en viu, que s’anava desplaçant per les cinc sales i que se sumava a les ofertes de diferents ritmes musicals. La majoria dels clients s’enquadrava en un rang d’edat de 22 a 38 anys, però també hi havia afluència de persones de fins a 55 anys.

L’exfutbolista Bojan Krkic, igual que l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, no van voler perdre’s la cita a la Llotja. Aquesta no va ser l’única gran festa de la capital del Segrià i, per exemple, el Mima de l’avinguda Garrigues va reunir un miler de joves.

Per la seua part, la tinenta d’alcalde Carme Valls va explicar que el dispositiu especial de la nit de Cap d’Any 1000 ulls contra les violències masclistes es va portar a terme sense incidents destacables. Va aglutinar els serveis de Punts Lila/Rainbow, transport públic gratuït amb 600 usuaris, salut i Guàrdia Urbana i va comptar amb la participació de més de mig centenar de persones.