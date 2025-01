Tants nassos com dies té l'any

Publicat per L.BERENGUER/C.MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons assenyala la tradició popular, el personatge de l’Home dels Nassos guanya un nas amb cada dia de l’any i, per no ser reconegut, tan sols es deixa veure en públic el 31 de desembre, quan ja li han caigut tots els nassos. A Lleida va ser rebut al costat de la Dona dels Nassos a la plaça de la Paeria.

Els dos es van passejar per l’Eix Comercial, que estava atapeït de transeünts que feien les últimes compres de l’any, i van saludar els petits curiosos que se’ls atansaven per comprovar que realment tan sols tinguessin un nas. L’acte va comptar amb l’organització del Grup Cultural Garrigues i la banda de música popular Gralles i Puputs de Montoliu va acompanyar la cercavila de l’Home i la Dona dels Nassos.

L’ajuntament de Guissona va organitzar dimarts la Gimcana dels Nassos, una proposta lúdica dinamitzada per la Cooperativa de Lleure Quàlia. Els més petits tenien la missió de trobar deu nassos amagats pel centre històric del municipi. Per facilitar la recerca a l’inici del recorregut se’ls van entregar una sèrie de pistes. Els nassos eren per tot arreu, en monuments i edificis històrics com l’església o el Portal de l’Àngel, o als aparadors d’alguns comerços. Però el joc no acabava aquí, cada nas proposava un enigma per resoldre. Tots els equips que van finalitzar la gimcana van obtenir un obsequi.

Per la seua part, els veïns i veïnes de les Borges Blanques també van donar la benvinguda a aquesta figura dimarts a la plaça U d’Octubre. Després de parlar i fotografiar-se amb petits i grans, l’Home dels Nassos va protagonitzar una cercavila, durant la qual va visitar diferents comerços de la ciutat. El recorregut va estar amenitzat pels grallers del Grup Vivall i va comptar amb una parada a l’ajuntament de la capital de les Garrigues. Allà, la comitiva de l’Home dels Nassos va ser rebuda per l’alcalde, Josep Farran, i alguns edils del consistori.

Paral·lelament, en el marc de la programació nadalenca Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’Urgell, dimarts va tenir lloc la representació teatral de La màgia de l’Home dels Nassos a la plaça de les Monges. Es tracta d’un espectacle per a tots els públics a càrrec d’Ivan Caro i Pere Macià.

‘La Factoria dels Reixos’ aixeca el teló aquesta tarda, a la Llotja

L’espectacle familiar La Factoria dels Reixos estrena aquesta tarda (a les 16.00 h) la cinquena edició al teatre de la Llotja de Lleida. En total, ha previst tretze funcions –tres més que l’any passat–, entre avui i dissabte, que suposen gairebé 13.000 localitats. La jornada que de moment acumula més entrades venudes és dissabte. D’altra banda, la funció més sol·licitada en les tres jornades és a les 18.00 hores. Els tiquets es poden comprar a festeslleida.koobin.com per un preu de 6 euros. A totes les sessions hi haurà interpretació en llengua de signes. Aquest macroespectacle compta amb la participació de més de 100 persones i set companyies teatrals. A més, aquesta edició inclourà nous oficis i exhibirà l’escenografia estrenada l’any passat.