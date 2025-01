El país europeu que prohibirà fer onejar la bandera d'Espanya des de 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'any nou ha arribat amb diverses mesures legals que han entrat en vigor l'1 de gener de 2025 a Dinamarca. Entre elles, destaca una nova llei que prohibeix hissar certes banderes estrangeres en espais públics, inclosa l'espanyola. I també la senyera de Catalunya . Aquesta decisió ha generat polèmica per la seva càrrega nacionalista i ha aixecat preocupació en diversos sectors.

Les banderes permeses i les prohibides

La nova normativa, impulsada pel ministre de Justícia danès, Peter Hummelgaard, busca reforçar la supremacia del Dannebrog, la bandera nacional danesa, considerada com el "símbol més important" del país. A partir d'ara, només es permetrà hissar la bandera danesa, amb algunes excepcions.

Entre les banderes prohibides es troben l'espanyola, la russa, l'estatunidenca i altres banderes regionals com la catalana o la del Tibet. No obstant això, es permet l'ús de les banderes d'Alemanya, Finlàndia, Noruega i d'institucions internacionals com l'ONU o la Unió Europea. Les ambaixades i consolats també podran seguir hissant les seves banderes sense problemes.

El punt d'inflexió: la decisió del Tribunal Suprem el 2023

Aquesta nova llei arriba després que el 2023 el Tribunal Suprem de Dinamarca invalidés una antiga prohibició de banderes estrangeres, declarant que ja no tenia fonament jurídic. Això va portar al govern danès a redactar aquesta nova normativa per reforçar el simbolisme nacional.

Segons explica el ministre Hummelgaard, "la bandera danesa és el símbol nacional més important que tenim a Dinamarca. És un símbol que uneix els danesos com a poble, i hauria de tenir un estatus molt especial a Dinamarca".

Reaccions i crítiques a la mesura

La decisió ha generat controvèrsia tant dins com fora de Dinamarca. Alguns sectors critiquen la mesura per considerar-la discriminatòria i excloent cap a altres nacionalitats i cultures presents al país. També s'ha qüestionat la necessitat real d'aquesta llei en un context de globalització i intercanvi cultural.

D'altra banda, defensors de la norma argumenten que es tracta d'una forma de preservar i enaltir la identitat i els símbols nacionals danesos, sense que això impliqui necessàriament un rebuig cap a altres països o comunitats.

Implicacions i possibles conseqüències

Més enllà del debat generat, caldrà veure com s'aplica aquesta nova llei a la pràctica i quines implicacions té en diferents àmbits. Podria afectar, per exemple, a la celebració d'esdeveniments internacionals, manifestacions culturals o l'ús de banderes en espais privats visibles des de l'exterior.

També queda per veure si aquesta mesura tindrà algun impacte en les relacions diplomàtiques de Dinamarca amb altres països, especialment amb aquells les banderes dels quals han quedat prohibides. Alguns experts apunten que podria generar tensions o friccions en certes situacions.