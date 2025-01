Els secrets per a una jubilació feliç i plena de joia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi ha una diferència notable entre simplement fer-se gran i envellir feliçment. Aquesta distinció rau en gran mesura en les eleccions que fem. Aquells que envelleixen amb alegria solen deixar anar certs hàbits que podrien haver funcionat en la seva joventut, però que ja no els serveixen.

Trien, conscientment, eliminar aquests hàbits, obrint el camí cap a una vida més feliç i satisfeta. Mantenir-se feliç als 70 anys i més enllà no es tracta d'aferrar-se al passat, sinó d'abraçar el present i el futur.

Deixar anar el passat

Molts dels que troben l'alegria als 70 anys i més enllà han dominat l'art d'alliberar el passat. Han après a deixar anar rancors, penediments i els "i si..." que formen part dels nostres anys de joventut. No sempre és fàcil, però val la pena l'esforç per la llibertat que aporta.

Deixar de banda l'obsessió per la perfecció

La realitat és que la perfecció és una il·lusió. Els errors i els defectes formen part de ser humà. Són com aprenem i creixem. Concentrar-se a fer el millor possible i gaudir del procés, en lloc de perseguir la perfecció, pot aportar una gran tranquil·litat.

Prioritzar la salut física

Segons l'Organització Mundial de la Salut, els adults de 65 anys o més han de realitzar almenys 150 minuts d'activitat física d'intensitat moderada durant la setmana, o almenys 75 minuts d'activitat física d'intensitat vigorosa. L'exercici regular i una dieta equilibrada són crucials per a tothom, especialment per als majors de 70 anys.

Mantenir-se socialment actiu

Els éssers humans som criatures socials. Prosperem amb la connexió i la interacció. Les investigacions demostren que mantenir forts vincles socials pot ajudar a millorar el nostre benestar mental i físic, especialment a mesura que envellim. Unir-se a grups comunitaris, mantenir-se en contacte amb vells amics, fer-ne de nous o fer voluntariat en l'àrea local són excel·lents maneres de mantenir-se socialment actiu.

Abraçar noves experiències

Les noves experiències estimulen les nostres ments, ens mantenen compromesos i aporten una sensació d'emoció i meravella. Ens recorden que sempre hi ha alguna cosa nova per aprendre, independentment de la nostra edat. Ja sigui provar una nova recepta, viatjar a un lloc on no s'ha estat mai o agafar una nova afició, no s'ha de tenir por de les noves experiències.

Prioritzar l'amor propi i l'autocura

Dedicar temps a cuidar-se un mateix física, emocional i mentalment no és un luxe, és una necessitat. Es tracta de reconèixer que som tan mereixedors d'amor i atenció com aquells a qui cuidem. Petits actes d'autocura poden marcar una gran diferència en el nostre benestar general.

Deixar anar les coses innecessàries

Al llarg dels anys, és fàcil acumular moltes coses. Guardem articles per raons sentimentals o perquè pensem que potser els necessitarem algun dia. Però sovint, només acaben desordenantles nostres cases i les nostres vides. Deixar anar les coses innecessàries no significa separar-se de records apreciats o objectes valuosos. Es tracta de fer espai, a la llar i a la vida, per al que realment importa.

Acceptar el canvi

El canvi és una part de la vida. A mesura que envellim, el món que ens envolta continua evolucionant: la tecnologia avança, les normes socials canvien i les noves generacions aporten perspectives renovades. Resistir-se al canvi pot generar sentiments de frustració i desconnexió. D'altra banda, acceptar el canvi pot mantenir-nos compromesos amb el món i oberts a noves possibilitats.

Viure el present

Per sobre de tot, els que es mantenen alegres i feliços als 70 anys i més enllà han après a viure plenament el present. El passat ha quedat enrere, el futur no està garantit, però el present està aquí, ara mateix. Concentrant-nos en el present, podem apreciar plenament cada moment tal com arriba.

Reflexions finals

El secret per mantenir-se feliç i alegre als 70 anys i més enllà rau en gran mesura en les eleccions que fem. Triar deixar anar certs hàbits, abraçar noves experiències, viure plenament el present... aquestes decisions donen forma als nostres últims anys i contribueixen significativament a la nostra felicitat i satisfacció.

Com va dir l'autor i orador motivacional nord-americà Leo Buscaglia: "La vida és un paradís per als que estimen moltes coses amb passió". A mesura que transiteu cap als vostres anys daurats, recordeu això: no es tracta només de dir adéu a certs hàbits, sinó d'abraçar una vida que us aporti alegria i plenitud.