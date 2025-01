La màgia dels Reis ja és a Lleida

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

La màgia de Ses Majestats els Reis Mags va aterrar ahir a Lleida en forma d’espectacle. Gairebé 13.000 persones acudiran entre ahir i demà al teatre de la Llotja per veure La Factoria dels Reixos, un muntatge musical que aquest 2025 arriba a la cinquena edició. Per a aquesta ocasió, l’oferta s’ha ampliat amb tres noves funcions, que ja tenen la gran majoria d’entrades venudes. “Encarem aquestes tretze representacions amb molta il·lusió, ja que la participació del públic està sent brutal”, va assegurar ahir en l’estrena d’aquesta temporada el regidor de Festes i Tradicions, Xavi Blanco. Així mateix, és una exposició de talent local, ja que hi “participen companyies d’arts escèniques de Lleida, que han preparat una posada en escena molt cuidada”, va apuntar Blanco, que va valorar que aquest esdeveniment “ha vingut per quedar-se, la gent repeteix i ho viu amb moltes ganes”.

L’espectacle mostra els professionals dels oficis que assisteixen Ses Majestats durant aquestes dates, ja que no és fàcil gestionar un gran volum de regals en una sola nit. Entre ells, es troben els electricistes que configuren els llums que guien els Reis, els pastissers de l’obrador de tortells, les modistes reals, els carters del servei postal i els carboners. Cada funció compta amb la participació de gairebé una quarantena d’actors, cantants i ballarins, dirigits per Ramon Molins, que acaben reunits a l’escenari per al número final. A més, La Factoria dels Reixos compta amb música en directe sota la direcció d’Antoni Tolmos. Encara es poden adquirir entrades a festeslleida.koobin.com a 6 euros. Les funcions menys freqüentades són, de moment, avui a les 10.00 i les 20.00 hores i demà a les 10.00 hores.

Gairebé una quarantena de cantants, actors i ballarins lleidatans, a més de música en directe

D’altra banda, la tradicional cavalcada de Reis, que donarà inici a Lleida diumenge a les 18.00 h, ha previst dos espais inclusius per a persones amb mobilitat reduïda, a la rambla Ferran (números 32 i 34) i a l’avinguda Blondel (número 16). Ambdós punts estaran custodiats per agents cívics i permetran la visibilitat de la desfilada a persones amb discapacitat. Una vegada finalitzi el recorregut, el parlament dels Reis comptarà amb una interpretació en llengua de signes.

Tortells de Reis al gust dels més petits, amb el Gremi de Forners

A part dels torrons i els polvorons, el tortell de Reis és sens dubte el dolç més popular en aquestes dates. Per atendre la gran demanda –que un any més es preveu sobre les 220.000 unitats a la demarcació lleidatana–, pastissers i forners s’han de preparar amb temps. L’espai de lleure infantil i juvenil Cucalòcum va acollir ahir la presentació de la campanya de tortells d’aquest any a càrrec del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. “Són unes postres molt tradicionals i familiars, per la qual cosa les seues característiques no evolucionen amb el temps”, va assegurar ahir Toni Frias, president del Gremi. Després, va tenir lloc un taller infantil de decoració de tortells farcits de nata. Es tracta d’una de les activitats programades en el marc dels actes de promoció de l’artesania alimentària conduïts pel Gremi i que acollirà el Cucalòcum fins demà.