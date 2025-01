L’Espai Essen de Lleida impulsa una campanya per habilitar una sala de joc sensorial per infants amb TEA

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espai Essen de Lleida, centre especialitzat en el desenvolupament personal, ha iniciat una campanya de recaptació de fons per crear una sala de joc sensorial destinada principalment a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Aquest espai, que ha estat reconegut amb el premi ‘Reeixim l’Oest’, busca millorar la regulació emocional dels infants mitjançant el joc vivencial amb objectes de diverses textures i materials, allunyant-se del predomini de les pantalles.

La neuropsicòloga Vanessa Olaya destaca que el projecte ajudarà els infants a identificar i gestionar les emocions de manera harmònica, prevenint episodis de desregulació emocional. Tot i estar pensada per a casos de TEA, la sala també acollirà infants amb dificultats emocionals, trastorns d’aprenentatge i fins i tot adults amb discapacitat.

La iniciativa, que combina metodologies terapèutiques i pedagògiques, inclourà equipament psicomotriu, zones d’expressió artística i eines multisensorials. Per fer-la realitat, el centre busca aconseguir 27.000 euros a través de la plataforma Goteo, dels quals ja n’ha recaptat 10.000.

Espai Essen, fundat el 2011, es va constituir com a cooperativa aquest any per ampliar la seva xarxa amb institucions i entitats socials. Actualment, atén 250 pacients anuals, el 70% amb TEA, i és un referent en l’atenció emocional i psicològica a la comarca. Segons el psicòleg Joan Enric Vidal, la covid i el menor estigma envers la salut mental han incrementat la demanda de serveis, especialment entre els joves.

Amb aquest projecte, Espai Essen reafirma el seu compromís amb la salut emocional i la inclusió, oferint solucions innovadores i adaptades a les necessitats de la comunitat.