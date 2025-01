Lleida, entre les províncies amb més casos denunciats de delictes per violència sexual a Espanya

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2024 que ja hem abandonat va ser l’any en què la vergonya va canviar de bàndol, amb un augment de les denúncies per delictes sexuals, que els experts atribueixen a una consciència social més gran, i són les xarxes socials un dels llocs en els quals les víctimes se senten més segures per trencar el silenci. Malgrat que les denúncies per violència sexual creixen any rere any, continua sent un dels delictes que presenten un major nivell d’infradenúncia. La por de no ser cregudes, el temor a l’agressor, la vergonya, el qüestionament, restar importància a l’agressió, no voler passar per un procediment judicial revictimitzant o, fins i tot, la culpa, són alguns dels motius que poden frenar les víctimes a l’hora de denunciar aquestes agressions.

En l’última memòria, la Fiscalia General de l’Estat reconeixia que la repulsa social després dels casos mediàtics i les campanyes de conscienciació han contribuït que hagin aflorat conductes que en un altre moment haguessin quedat ocultes i impunes. Algunes supervivents han optat per compartir a les xarxes socials i de forma anònima la violència soferta, en moviments com el metoo, germana, jo sí que et crec o s’ha acabat. Els experts insten a no qüestionar les víctimes ni el mitjà que utilitzen per explicar el que els ha passat, una assignatura encara pendent.

A falta de xifres totals de l’últim exercici, el 2023, Lleida es va situar com la tercera província espanyola amb la taxa més alta de fets coneguts contra la llibertat sexual per cada 10.000 habitants, amb un total de 6,2, davant de la resta de províncies catalanes i només darrere de les Balears (8,8) i Navarra (6,9). Una taxa que el 2022 es va situar a Lleida en 4,6 fets coneguts per cada 10.000 habitants, de manera que va ocupar aquell any el desè lloc, darrere de la resta de províncies catalanes. Segons l’informe sobre delictes sexuals del ministeri d’Interior, el 2023 es van denunciar a Lleida 276 delictes sexuals, un 36% més respecte a un any abans. Per tipologia, prop de quatre de cada deu van ser violacions, amb 105 casos.

Si mirem les xifres de l’any passat, només disponibles fins al setembre, els delictes sexuals van pujar un 6,1%, amb 209 casos, dels quals 88 van ser violacions, amb una mitjana de dos a la setmana. La llei del només sí és sí reclama l’atenció integral i 24 hores a les víctimes de violència masclista de qualsevol tipus. I a finals de desembre va obrir les portes el Servei Integral Especialitzat (SIE) del departament d’Igualtat i Feminismes a Tàrrega, l’únic que ofereix aquesta atenció de 24 hores, en què es desplacen els professionals fins al lloc on es trobi la víctima en dos hores com a màxim. Segons la Generalitat, a Catalunya es registra una agressió sexual cada quatre hores, és a dir, sis agressions al dia.

El Govern planteja més coeducació per la violència en l’adolescència

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor, va titllar ahir d’esgarrifoses les xifres de violència sexual en adolescents, per la qual cosa va proposar promoure la coeducació des de la primera infància. En una entrevista a Europa Press, va assenyalar que ha parlat amb la consellera d’Educació, Esther Niubó, sobre la posada en marxa d’una coeducació. “Hem de treballar molt en la lluita contra els estereotips de gènere que moltes vegades el que fan és perpetuar el masclisme”, va assenyalar. També va destacar el pròxim servei contra la ciberviolència masclista, amb un telèfon d’atenció i un equip multidisciplinari al capdavant que estarà en marxa el primer trimestre d’aquest any. Així mateix, va advertir del consum de pornografia “cada vegada més violenta” per part de nens de 8 anys i va indicar que el seu departament està fent, al costat d’experts, un estudi sobre la violència vicaria com a conseqüència de la violència contra les dones. D’altra banda, va defensar un gran acord amb forces polítiques i institucions davant de l’augment dels delictes d’odi.