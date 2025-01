Una treballadora de l’adminstració de loteria del centre comercial Arenas de Barcelona preparant botelles de cava per celebrar que el local ha repartit un premi del Nen en una imatge d’arxiu.Albert Cadanet / ACN

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de 'El Nen’ 2025 repartirà aquest dilluns 6 de gener de 2025 un total de 770 milions d’euros en premis, el primer d’ells dotat amb 2 milions d’euros a la sèrie, és a dir, 200.000 euros al dècim afavorit.

Segons Loteries i Apostes de l’Estat, el sorteig tindrà lloc a les 12.00 hores al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, a Madrid, pel sistema de Bombos Múltiples. L’emissió és de 55 sèries de 100.000 bitllets cada una, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros.

El total de l’emissió ascendeix a 1.100 milions d’euros i es destina a premis el 70% de l’emissió, és a dir, 770 milions d’euros. Els premis més importants són el premi de 2 milions d’euros per sèrie, el segon premi de 750.000 euros per sèrie i el tercer premi de 250.000 euros per sèrie. A més, el Sorteig de 'El Nen’ repartirà 20 premis de 3.500 euros, 1.400 premis de 1.000 euros i 5.000 de 400 euros, entre d’altres.

Existeixen referències documentals que el 1868 ja es coneixia popularment a aquest Sorteig com de 'El Nen’. L’esmentada denominació es deu potser a la proximitat de l’Epifania del Senyor o l’Adoració al Nen pels Mags d’Orient. És el 1941 quan es configura aquest Sorteig amb personalitat i denominació pròpies, fins convertir-se en el segon sorteig en importància de la Loteria Nacional.

Tanmateix, no va ser fins el 1966 quan la denominació de Sorteig de 'El Nen’ apareix en les llistes oficials de premis. Els Sortejos de 'El Nen’ van començar a atorgar reintegraments el 1942 i, des de 1946, premis d’acabament i de reintegrament. També podem destacar que tots els Sortejos s’han celebrat ininterrompudament pel Sistema Antic o Tradicional fins 1965, i pel Sistema Modern o de Bombos Múltiples des del següent any.

El 1999 el Sorteig de 'El Nen’ va passar a celebrar-se el 6 de gener en lloc del dia 5 i el 2012 el Sorteig va tenir lloc a Cadis en commemoració del segon centenari de la Constitució de 1812, 'La Pepa', i del bicentenari del naixement de la Loteria Nacional. El 2018, Àvila va acollir la seua celebració.