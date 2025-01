Descobreix els codis PIN més utilitzats pels estafadors per buidar comptes bancaris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els robatoris i estafes relacionats amb targetes bancàries són un problema creixent a Espanya. Segons dades recents, gairebé el 3% dels fraus involucren aquest mètode de pagament, la qual cosa ha suposat pèrdues per valor de 37,2 milions d’euros per a les víctimes en els últims anys. Els delinqüents estan perfeccionant les seues tècniques gràcies als avenços tecnològics, i un dels seus principals objectius són els codis PIN.

Nick Berry, expert en seguretat de Meta, ha revelat una llista de les combinacions numèriques més utilitzades pels estafadors per intentar accedir als nostres comptes. Moltes d’elles són massa comunes i fàcils d’endevinar, la qual cosa posa en risc els nostres diners sense que ens n’adonem. Si el teu PIN es troba entre els següents, és crucial que el canviïs com més aviat millor: 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 o 6969.

La importància de triar un bon codi de seguretat

Els experts recomanen evitar utilitzar dades personals com la data de naixement o la direcció als nostres PIN, ja que són relativament senzills d’esbrinar per part dels delinqüents. Al seu lloc, és preferible optar per combinacions menys evidents i que no tinguin relació amb nosaltres.

Alguns suggeriments de codis més segurs són: 7063, 6093, 6827, 7394, 0859, 8957, 9480, 6793, 8398, 0738, 7637, 6835, 9629, 8093 o 8068. Encara que no hi ha una fórmula infal·lible, aquests nombres aleatoris podrien dificultar els intents de robatori.

Altres mesures per protegir les nostres targetes

A més de seleccionar un bon PIN, hi ha d'altres precaucions que podem prendre per minimitzar els riscos en utilitzar targetes bancàries. Per exemple:

No compartir mai el codi amb tercers, ni tan sols amb familiars o amics propers.

amb tercers, ni tan sols amb familiars o amics propers. Tapar el teclat amb la mà al teclejar el PIN en caixers automàtics o datàfons.

amb la mà al teclejar el PIN en caixers automàtics o datàfons. Revisar regularment els moviments del compte per detectar possibles càrrecs sospitosos.

els moviments del compte per detectar possibles càrrecs sospitosos. En cas de pèrdua o robatori, avisar immediatament l’entitat bancària per bloquejar la targeta.

El paper dels bancs davant el frau

Per la seua part, els bancs i caixes també han d’implementar mesures de seguretat robustes per prevenir i detectar activitats fraudulentes. Algunes entitats estan apostant per tecnologies com l’autenticació biomètrica o els sistemes d’intel·ligència artificial per analitzar patrons i comportaments inusuals.

Així mateix, és fonamental que ofereixin als seus clients informació i formació sobre com protegir-se davant de possibles estafes, així com assistència i compensació en cas de ser víctimes d’un robatori.

En definitiva, les estafes amb targetes bancàries són una amenaça real i creixent a Espanya. Encara que els delinqüents són cada vegada més sofisticats, hi ha mesures que podem prendre per dificultar els seus intents de robatori, començant per triar codis PIN més segurs i menys evidents. Combinacions com 1234, 1111 o la data de naixement s’han d’evitar tant sí com no.

A més, és crucial extremar la precaució en utilitzar caixers i TPV, revisar amb freqüència el nostre compte i avisar ràpidament el banc en cas de pèrdua o activitat sospitosa. Només amb la col·laboració de totes les parts - usuaris, entitats financeres i autoritats - podrem frenar aquesta xacra i protegir els nostres diners.