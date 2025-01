Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant la temporada de rebaixes a Espanya, els consumidors s’enfronten a diverses pràctiques enganyoses per part d’alguns comerços. L’associació FACUA-Consumidores en Acción ha elaborat un llistat amb les 15 preses de pèl més comunes que poden patir els clients durant aquesta època de descomptes.

Gairebé totes aquestes pràctiques són il·legals i els consumidors poden reclamar i interposar denúncies davant de les autoritats de protecció el consumidor, ja que poden ser objecte de sancions. Entre els trucs més habituals es troben la publicitat enganyosa, la venda de productes utilitzats com nous, la limitació dels mitjans de pagament i la denegació de devolucions.

Publicitat enganyosa i productes rebaixats

Un dels enganys més comuns és la publicitat enganyosa sobre el percentatge de descompte. Alguns comerços anuncien rebaixes del 70% que es limiten a uns quants productes o fins i tot no existeixen, aprofitant-se de la lletra petita als cartells. Segons la llei, almenys la meitat dels articles han de tenir descomptes reals per poder publicitar que una botiga està de rebaixes.

Un altre truc és col·locar roba amb suposats descomptes que en realitat no es venia a l’establiment abans de les rebaixes. Algunes cadenes fabriquen o compren productes exclusivament per comercialitzar-los durant aquesta temporada, inventant-se preus originals ficticis a les etiquetes.

Limitacions en mitjans de pagament i devolucions

Algunes botigues limiten el pagament amb targeta per a productes rebaixats, malgrat acceptar aquest mitjà de pagament habitualment. Si a l’entrada del comerç hi ha logotips de targetes com a Visa o Mastercard, no poden discriminar entre el tipus de producte per al qual permeten el seu ús.

Quant a les devolucions, certs establiments afirmen que no les admeten en rebaixes o que si es torna un producte comprat per Nadal, no es pot tornar a adquirir amb el seu preu rebaixat. Tanmateix, cap llei no recolza aquestes pràctiques i els consumidors tenen dret a reclamar.

Productes defectuosos i drets del consumidor

És possible trobar-se productes defectuosos venuts com a saldo sense informar de la tara. En aquests casos, el consumidor sempre té dret que se'l reparin, substitueixin per un altre igual o li tornin els diners si no pot arreglar-se i no en queda cap en estoc.

Així mateix, alguns comerços intenten reduir el termini de garantia d’electrodomèstics rebaixats a un any en lloc de tres. No obstant, aquesta pràctica només és vàlida per a productes de segona mà.

Consells per als consumidors

Davant d’aquestes situacions, els consumidors han d’estar alerta i conèixer els seus drets. És recomanable comparar preus, revisar bé els productes abans de comprar-los i conservar els tiquets i etiquetes per si fos necessari reclamar.

Si es detecta alguna irregularitat, es pot presentar un full de reclamacions al mateix establiment i, si no s’obté una solució satisfactòria, recórrer a les autoritats de consum per interposar una denúncia formal.

Les rebaixes són una oportunitat per adquirir productes a preus més baixos, però també comporten certs riscos per als consumidors. Conèixer els trucs i pràctiques enganyoses més comunes pot ajudar a evitar preses de pèl i defensar els nostres drets com a clients. Davant de qualsevol dubte o problema, sempre és recomanable informar-se i no dubtar a reclamar si és necessari.