L'Auditori tindrà una nova i més eficient climatització

L’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida millorarà la seua eficiència energètica amb la instal·lació d’un nou equipament de climatització, per al qual la Paeria invertirà 400.140 euros. L’actuació és necessària per al condicionament dels diferents espais de l’edifici destinats a conservatori i actes musicals, per aconseguir el confort tèrmic en qualsevol estació de l’any i garantir la qualitat d’aire adequada per al seu ús. Les instal·lacions de climatització que existeixen actualment, que daten de 1995, es troben en l’última fase de la seua vida útil i es procedirà a la substitució de la planta refrigeradora i les calderes existents.

El projecte es portarà a terme amb el suport econòmic dels fons europeus Next Generation, que han concedit una ajuda de 177.911 euros. La previsió és fer la licitació i l’adjudicació del projecte a començaments d’aquest any i que s’executi fins a l’estiu. Es reemplaçarà la planta refrigeradora per una unitat d’aigua amb bomba de calor de condensació amb un refrigerant i també s’han de substituir les dos calderes existents per altres de condensació de gas. A més, s’han d’adequar altres elements per posar en marxa els equips nous instal·lats, com són la connexió hidràulica i de gas natural, amb l’objectiu de complir la normativa vigent.