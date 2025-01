Lleida pessiga alguna cosa del Nen

Publicat per Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

La rifa de Reis o Sorteig Extraordinari de la Loteria del Nen va deixar un petit pessic ahir a Ponent, any en què les vendes d’aquesta loteria van tornar a augmentar després d’una grossa de Nadal molt positiva a les comarques lleidatanes en premis petits, per la qual cosa els lleidatans han reinvertit els seus guanys. A Massalcoreig, el Cafè-Bar Esteve va vendre un dècim del segon premi, per al número 06766, dotat amb 75.000 euros. Va ser subministrat a través de la terminal. També va repartir sort el Cafè Estació de Tàrrega, que va vendre, igualment per terminal, un dècim del tercer premi del Nen, del 66777. Ahir es desconeixia qui ha estat l’afortunat que ha guanyat 25.000 euros.

Al voltant de la una del migdia, pocs minuts després que es donés a conèixer el tercer premi, Josep Maria Salvadó, propietari del Cafè Estació, encara no sabia que un dels dècims premiats s’havia venut al seu establiment. De fet se’n va assabentar pels mitjans de comunicació. “Estem molt contents i molt il·lusionats dd’haver pogut repartir aquest premi”, va assegurar. Ell és la quarta generació de la seua família que regenta aquest bar on fa 50 anys que venen loteria, tot i que “vam començar amb les quinieles del futbol”, recorda. En tots aquests anys havien repartit petits premis d’entre 6.000 i 12.000 euros, però el d’ahir és el dècim més afavorit. Val a recordar que la sort del Nen també va recaure l’any passat a Tàrrega, on l’administració Atrapasomnis va repartir 250.000 euros amb la venda de deu dècims del tercer premi.

Les administracions de loteria van aplaudir ahir les vendes aconseguides aquest any, com ja va passar amb el sorteig de la grossa de Nadal. En el cas de l’administració Rosa de Ponent, a l’avinguda Francesc Macià de Lleida, va repartir 194.050 euros en premis, amb especial rellevància del seu número fix, el 31454, que va resultar agraciat amb 350 euros al dècim per una extracció de quatre xifres. Segons les dades de Loteries i Apostes de l’Estat, Lleida és la província catalana que més inverteix en el Nen (de mitjana per habitant). Aquest any, els lleidatans s’han gastat 9.693.200 euros, un 3,45% més respecte al 2024. De mitjana, cada ciutadà hi ha invertit 21,70 euros. La xifra es va situar molt per sobre de la mitjana catalana, que es va quedar en els 11,80 euros. Així mateix, el segon i tercer premi de la rifa de Reis van deixar “pessics” en una vintena de municipis catalans.

El primer premi cau íntegre a Lleó i hi deixa més de 100 milions

El Nen va deixar ahir més de cent milions d’euros a Lleó, on es va vendre íntegre el primer premi del Nen, que va recaure en el número 78908, amb 200.000 euros al dècim agraciat, mentre que la sort també va arribar a la zona zero de la dana, al repartir 1.250.000 euros en la localitat valenciana d’Aldaia. El tercer premi va deixar pessics, tot i que menors, en altres zones afectades com Paiporta, Alaquàs o Silla. “Teníem molta esperança que toqués” i “esperem que arribi a molts afectats”, van ser els desitjos més escoltats ahir.