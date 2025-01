Lleida, al top 10 de les ciutats més infidels d’Espanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat per la plataforma de trobades extramatrimonials Ashley Madison ha revelat les 20 ciutats on les aventures clandestines floreixen amb més intensitat durant els mesos més freds de l’any.

El rànquing d’infidelitat hivernal, elaborat a partir de les noves inscripcions en relació amb les dades poblacionals, presenta un panorama divers que inclou des de grans urbs fins municipis mitjans que guanyen protagonisme com a epicentres d’aquest fenomen. Burgos aconsegueix el primer lloc, seguit de prop per Girona i Lugo, que s’estrena amb força en el podi.

Ascensos, caigudes i nous protagonistes

La classificació d’aquest any implica sorpreses i moviments significatius. A Coruña protagonitza l’ascens més important, escalant 9 posicions fins el lloc 11, mentre que Madrid i València experimenten descensos de 4 i 2 llocs respectivament. Tarragona, Salamanca, Alacant, Jaén, Vigo i Santander debuten en el rànquing, fet que amplia la diversitat geogràfica del fenomen.

Rànquing:

Burgos: Nova entrada. Girona: Puja un lloc . Lugo : Nova entrada. Manresa : Nova entrada. Barcelona: Baixa un lloc . Tarragona: Nova entrada. Granada: Es manté. València: Baixa dos llocs . Madrid: Baixa quatre llocs . Lleida: Baixa dos llocs .

Catalunya, terra d’amors prohibits

Amb vuit ciutats al top 20, Catalunya es reafirma com la comunitat més activa en relacions extramaritals. Segons experts, això podria deure’s a un entorn social més obert i permissiu amb estils de vida alternatius. Barcelona, Lleida, Mataró, Terrassa i Reus s’uneixen a Girona, Manresa i Tarragona en aquesta particular llesta.

L’hivern com a catalitzador de la infidelitat

Però, per què l’hivern sembla avivar el desig d’aventures prohibides? Psicòlegs apunten que la combinació de dies curts, nits llargues i temps lliure pot portar les persones a replantejar-se les seues relacions i buscar noves emocions. La introspecció i la monotonia actuarien com a disparadors per explorar connexions alternatives.

Un fenomen que transcendeix fronteres

Lluny de limitar-se a les grans ciutats, el rànquing d’aquest any mostra un mapa de la infidelitat més equilibrat i divers, amb representació de totes les comunitats autònomes. Des del nord, amb Burgos i Santander, fins el sud, amb Granada i Jaén, passant pel Llevant amb València, queda clar que aquest fenomen no entén de fronteres demogràfiques ni culturals.

El rànquing d’infidelitat hivernal a Espanya revela un panorama divers i sorprenent, amb ciutats com Burgos, Girona i Lugo encapçalant la llista. Catalunya es reafirma com a epicentre de les aventures extramatrimonials, mentre que el fenomen s’estén per tot el territori nacional. L’hivern, amb les seues nits llargues i la introspecció que provoca, sembla ser un catalitzador per als qui busquen emocions fora de la parella establerta. Més enllà del judici moral, aquest estudi convida a reflexionar sobre les complexitats de les relacions humanes en la societat contemporània.