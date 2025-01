Màgia reial a plena llum del dia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’una llarga nit de treball, la màgia dels Reis d’Orient va continuar ahir a plena llum del dia, moment en què els més petits, i també els més grans, van obrir els regals que els havien deixat Ses Majestats a les cases. La comitiva reial, com ja és tradició, va recórrer ahir els carrers de Torrefarrera. Animats pel bon temps després que la boira deixés pas a un matí assolellat, els Reis d’Orient van repartir salutacions, somriures, bons desitjos i, com no, caramels, a desenes de persones que van assistir a la cavalcada. A l’acabar la ruta, els monarques màgics es van desplaçar a la Sala Social per entregar personalment els regals sol·licitats als nens i nenes, que ja van rebre la vista de tres patges reials el 30 de desembre passat, en una espectacular cavalcada de llums i animació en la qual van recollir les cartes. A través de les xarxes socials, l’alcalde, Jordi Latorre, va voler agrair el treball de les pubilles, tractoristes, la brigada municipal, els voluntaris, els Armats i les associacions de Joves, Re-volta i de Dones per l’organització.

Melcior, Gaspar i Baltasar també van recórrer ahir els carrers de Torre-serona amb la seua tradicional cavalcada del dia de Reixos. Ses Majestats van visitar els usuaris de la residència Icad, a qui van entregar regals, per després fer els seus parlaments des del balcó de l’ajuntament i participar en la missa. Posteriorment, es van traslladar fins a la sala de ball del consistori per repartir el que havien demanat a les cartes els més petits. Una cavalcada a plena llum del dia que es va repetir als nuclis agregats de Cervera: la Cardosa, Vergós de Cervera o Castellnou d’Oluges (vegeu la pàgina 28).

Tampoc no es van quedar sense regals els nens i nenes que han de passar aquests dies festius a l’hospital. Així, els Reis Mags van acudir un any més al servei de Pediatria de l’Arnau de Vilanova de Lleida per fer entrega d’un lot de presents de la Paeria, que va despertar la il·lusió de les famílies. La comitiva va estar acompanyada durant la seua visita per l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el regidor de Joventut, Educació i Festes, Xavi Blanco, a més dels diferents professionals que estaven ahir de guàrdia al centre hospitalari. Melcior, Gaspar i Baltasar van transmetre als petits el desig d’una ràpida recuperació perquè puguin tornar aviat a casa.

Cues d’última hora per gaudir del tortell de Reis

Alguns establiments van registrar ahir cues per recollir el tortell de Reis, sens dubte el protagonista a les taules d’ahir per tancar amb magnificència les festes nadalenques. A la Pastisseria Ribes de Torrefarrera, per exemple, van continuar elaborant ahir al matí aquest tradicional dolç, del qual el gremi confiava vendre’n més d’un milió d’unitats a tot Catalunya. Els tortells favorits continuen sent els de fruita, amb el farcit de nata, trufa o crema, i també hi ha els de massapà. No van faltar les sorpreses amb l’esperat rei i la temuda fava.