Un vestit de Rosalía, a la subhasta solidària de SER Catalunya

La cantant catalana Rosalía va participar per tercer any consecutiu en aquesta iniciativa solidària. - ACN

L’històric programa solidari de l’emissora de ràdio SER Catalunya Cap Nen Sense Joguina va complir diumenge 58 edicions. Rosa Badia va conduir el format, que va durar més de sis hores, des de l’Estudi Toresky de Ràdio Barcelona. Entre els objectes subhastats destaca un vestit que pertanyia a la cantant catalana Rosalía, dissenyat per Palomo Spain. L’artista de Sant Esteve Sesrovires el va utilitzar al Festival Sónar de Barcelona durant la presentació del seu segon disc, El Mal Querer, el 2018. És la tercera vegada consecutiva que Rosalía participa en aquesta iniciativa. L’any passat, va donar un vestit la licitació del qual va arribar als 7.000 euros i, el 2022, l’icònic casc que va utilitzar per a la presentació del seu tercer àlbum, Motomami, va aconseguir recaptar 8.200 euros, una xifra rècord al programa. Per la seua part, futbolistes com Dani Olmo, Lamine Yamal o Aitana Bonmatí també van cedir alguns dels seus objectes personals, entre els quals, diversos parells de botes firmades o les banderes dels països de naixement dels pares de Yamal. Igualment, destaquen els objectes cedits per representants institucionals. És el cas del president de la Generalitat, Salvador Illa, que va donar la corbata amb què va prendre possessió del seu actual càrrec l’agost del 2024. El president del Govern, Pedro Sánchez, va cedir algunes de les pertinences de diversos esportistes espanyols als Jocs Olímpics de París de l’any passat. Així mateix, el periodista i escriptor lleidatà Carles Porta va entregar a la iniciativa la col·lecció completa de figuretes dels personatges de la sèrie Tor, i el director de la pel·lícula El 47, juntament amb el seu elenc, van cedir una claqueta del film firmada per ells.