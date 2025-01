Ana Polo denuncia una agressió sexual de Quim Morales

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La periodista Ana Polo va denunciar ahir en el pòdcast de Crític que el comunicador i locutor Quim Morales se li “va tirar a sobre” quan ella era la seua becària en el programa La segona hora de RAC1, el 2015. Va relatar que portava tres setmanes de becària i després d’anar a dinar i prendre uns gintònics amb l’equip, Morales li va oferir portar-la amb cotxe. Va afegir que quan estaven al pàrquing se li “va tirar a sobre” per fer-li un petó. “Recordo que vaig pensar: no. Però també recordo pensar: no et pots apartar, perquè si t’apartes li cauràs malament i si li caus malament no et donarà feina”, va explicar.

Polo va assegurar que li va costar molt “interpretar que això va ser una agressió sexual, que estava abusant del seu poder”. Sobre això, va continuar que “jo tenia 24 anys i ell, 40. Només vaig saber seguir-li el corrent, no tenia cap tipus d’eines”.

Per la seua part, Morales, en declaracions a Catalunya Ràdio, va admetre el seu “mal comportament”. “No la vaig agredir. Bé, si ella ho diu, deu ser que sí. Ens vam fer un petó un dia que tornàvem d’un dinar i ja està”, va assenyalar. “Em sap greu que per aquest mal comportament l’Ana ho hagi passat malament”, va remarcar. Més tard, al seu compte de X, el comunicador va escriure que “com li vaig dir personalment a l’Ana ara fa 10 anys, lamento profundament el comportament inapropiat que vaig tenir amb ella. És inexcusable. Em sap molt greu el mal que li he provocat, així com la decepció causada a la meua família, amics i persones que estimo. Fins aquí he arribat”.