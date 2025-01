Els secrets que els venedors no t’expliquen sobre les fregidores d’aire

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les fregidores d’aire s’han convertit en un dels electrodomèstics més populars a les cases en els últims anys. Tanmateix, darrere de la seua popularitat s’amaguen algunes raons per les quals potser no hi hauries de confiar tant.

Encara que les fregidores d’aire poden preparar des de patates fregides cruixents fins pollastre, i fins i tot pastissos, la seua versatilitat és molt atractiva, però també tenen alguns desavantatges que els venedors sovint no esmenten.

El preu pot ser elevat

No és cap secret que les fregidores d’aire venen en diferents rangs de preus. Els models de qualitat amb alt rendiment solen començar al voltant dels 50 a 100 euros, però els models prèmium poden arribar fàcilment a costar diversos centenars d’euros.

Si busques una fregidora d’aire que pugui reemplaçar el teu forn, hauràs de desemborsar una quantitat considerable de diners. Els models més populars, com la NINJA Foodi de 10 litres, requereixen un espai significatiu al taulell de la cuina, la qual cosa pot ser un desafiament en cuines petites.

La mida pot ser un problema

D’altra banda, en una fregidora d’aire més petita de dos litres no hi cap una gran quantitat de menjar, per la qual cosa sovint pot ser difícil trobar l’equilibri adequat que s’adapti a casa teua. A més, les fregidores d’aire poden ser sorolloses a causa del flux d’aire que circula a través d’un potent ventilador, generant un soroll similar al d’un forn convencional.

Alguns models barats no donen els resultats esperats

Finalment, es pot destacar que els models barats no sempre proporcionen el sabor cruixent esperat. Si ets dels que espera patates fregides extra cruixents, és possible que una fregidora d’aire econòmica no satisfaci les teues necessitats.

Malgrat aquests desavantatges, les fregidores d’aire tenen clars beneficis. Són una alternativa més saludable a les fregidores tradicionals, ja que requereixen una quantitat mínima d’oli. A més, una fregidora d’aire utilitza fins un 70% menys d’energia que un forn convencional.

En resum, abans de decidir-te a comprar una fregidora d’aire, és important considerar aspectes com el preu, la mida, el soroll i la qualitat dels resultats. Encara que tenen avantatges en termes de salut i estalvi energètic, no sempre compleixen les expectatives de tots els usuaris.

En el context actual, on cada vegada més persones busquen opcions de cuina saludables i convenients, les fregidores d’aire han guanyat gran popularitat a Espanya. No obstant, és fonamental estar informat sobre els seus possibles inconvenients per prendre una decisió de compra encertada.