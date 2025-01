L'IRBLleida busca voluntaris per a una recerca de la memòria en salut mental

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un projecte de recerca en salut mental de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), finançat per la Fundació La Marató de 3Cat, busca persones voluntàries sense diagnòstic de malaltia mental per a la realització d'unes proves de memòria i una analítica. Les persones interessades han de tenir entre 18 i 65 anys i poden escriure a estudimemoriamarato@gmail.com.

Aquest projecte 'Desxifrant els correlats clínics, neurobiològics i genètics dels primers episodis de mania en el trastorn bipolar: projecte NOTION' està liderat pel Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer - IDIBAPS Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i compta amb la col·laboració de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR), la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Universitat de Barcelona i per part de l'IRBLleida, la investigadora responsable del grup Fonaments biològics dels trastorns mentals, Maria Mur Laín, que també és professional del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida i de la Universitat de Lleida. L'objectiu de la recerca és estudiar episodis inicials de pacients amb trastorn bipolar.

El projecte permetrà millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen trastorn bipolar i reduir-ne l'impacte a nivell familiar, social i sanitari. Per dur-ho a terme busquem no únicament pacients amb aquest trastorn, sinó també persones sense diagnòstic de malaltia mental, per passar les mateixes proves que al grup de pacients.