Més de 100 municipis s'uneixen per salvar vides amb 10.000 donacions

La Marató de Donants de Sang espera rebre 10.000 persones a partir d'aquest dijous i fins el 18 de gener per remuntar les reserves després de Nadal, quan solen baixar un 20%. En aquests deu dies, es podrà donar als centres fixos dels hospitals i en campanyes especials de donació de sang i plasma en 104 municipis d'arreu del territori.

En aquesta edició s'han augmentat les sessions de donació i, el dissabte 11, s'il·luminaran de vermell mig centenar d'edificis icònics. Es calcula que aquest any caldran més de 240.000 donacions per a més de 70.000 persones ingressades als hospitals catalans.

Crida a la solidaritat des de tot Catalunya

El Banc de Sang i Teixits (BST) ha presentat aquest dimecres la Marató de Donants de Sang de Catalunya en quatre rodes de premsa simultànies a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Els seus impulsors han fet una crida a donar en les campanyes especials de sang i de plasma que s'organitzaran arreu del territori en els propers deu dies, a més dels principals hospitals catalans, on es pot fer habitualment.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat que donar sang "explica" i "expressa" la manera de ser d'una societat i ha afegit que és un "símbol de convivència, solidaritat, empatia i generositat amb la resta de persones, siguin quines siguin". Collboni ha recordat que totes les persones són "potencialment receptores" de sang i ha fet una crida a donar-ne als que poden fer-ho.

Els alcaldes de Lleida, Fèlix Larrosa; de Tarragona, Rubén Viñuales, i de Girona, Lluc Salellas, també han participat en la presentació coral per destacar la importància de la Marató i animar a la ciutadania a mostrar la seva solidaritat.

Pacients oncològics, els principals receptors

Del total de transfusions que es fan a Catalunya, el grup de pacients que en necessita més són els oncològics, un 34%; els de l'aparell digestiu, un 15,5%, i els que tenen malalties cardiovasculars, un 12% del total. Les patologies cròniques lligades a l'augment de l'esperança de vida són les que requeriran més transfusions de sang en el futur.

Teresa Orquín, una 'superdonant' que arribarà a les 258 donacions en aquesta Marató, ha fet una crida als més joves perquè se sumin a aquesta iniciativa: "Fa menys mal que un pírcing i un tatuatge segur".

De receptor a donant, un gest que salva vides

Adrià Tallada ha explicat la seva experiència com a receptor i donant de sang. El 2006, quan tenia 16 anys va patir un greu accident de moto i va necessitar una desena de bosses de sang per sobreviure. Quan va fer els 18 anys, va començar a donar sang per retornar el gest a aquells donants anònims que li havien salvat la vida.

Tallada ha continuat donant durant tot aquest temps, amb més de 50 vegades que han transformat la donació d'un acte d'agraïment a una activitat altruista i fins i tot social pels vincles que ha teixit amb els professionals que la fan possible.

Reserves baixes després de les festes nadalenques

El president del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits, Andreu Mas-Colell, ha indicat que les reserves actuals són per a sis dies quan s'haurien de situar en els set o vuit. Mas-Colell ha recordat que les donacions disminueixen a l'agost i durant les festes de Nadal perquè, amb l'activitat social d'aquestes dates, les donacions baixen fins a un 20%.

És per això que la Marató de Donants de Sang es fa just després de les festes nadalenques, per remuntar les reserves i assegurar el subministrament de sang, plasma i plaquetes als hospitals catalans. Amb l'objectiu de 10.000 donacions en deu dies, s'espera poder atendre les necessitats dels més de 70.000 pacients que requeriran transfusions aquest any.

