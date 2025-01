Carme Ruscalleda serà la pregonera de la festa de Sant Antoni Abat a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’església de la Puríssima Sang va acollir ahir la presentació dels actes a Lleida de la festivitat de Sant Antoni Abat, que començaran aquest dissabte dia 11 amb el pregó a càrrec de la xef Carme Ruscalleda al Saló de Plens de la Paeria a les 19.00 hores. El president de l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos, Marc Vives, va detallar els actes previstos, en els quals s’inclou la benedicció de carrosses i tradicional desfilada fins a la Creu dels Tres Tombs i l’entrega dels Premis Horta de Lleida, el proper 18 de gener.

Per la seua part, Eduard Segarra, prior de la Congregació de la Sang, va informar de les misses en honor a Sant Antoni Abat, que se celebraran a l’església de la Puríssima Sang. Es preveuen el divendres 17 de gener, amb la benedicció dels pans i les ferradures de Sant Antoni. Com a novetat, aquest any s’ha recuperat una antiga imatge del sant, que serà beneïda. El dia 18 se celebrarà una altra missa prèvia a la benedicció de carrosses, carros i cavalleries. Per part del Gremi de Forners, el seu president, Toni Frias, va presentar les típiques ferradures de Sant Antoni, pròpies d’aquesta festivitat, i, com ja es va fer l’any passat, els forns de pa regalaran amb aquest dolç unes targetes amb la imatge del sant i la Seu Vella de fons, a més d’una petita explicació del que representa aquesta festa a Lleida.

De la pregonera d’enguany, les entitats organitzadores destaquen que va ser la primera xef catalana a aconseguir tres estrelles Michelin i que és una cuinera perfeccionista i autodidacta, a més de ser innovadora i creativa, que ha reinterpretat les receptes tradicionals i ha apostat per la cuina saludable. Així mateix, avalen el seu compromís amb els valors de la terra i la cuina de proximitat.