Teràpia pionera de premi

L’Associació Ilerkan de Lleida ha estat guardonada en la setena edició dels Premis de Filantropia de CaixaBank Banca Privada, que reconeixen projectes que destaquen pel seu compromís, solidaritat i generen un impacte positiu en la societat. L’entitat ha estat premiada per ser pionera amb les intervencions assistides amb animals en diferents àmbits com el sanitari, judicial, educatiu i social, a més de formar part d’un equip d’investigació que avala els beneficis d’aquestes teràpies i que compta amb un equip multidisciplinari. El guardó s’ha personificat en Júlia Jové, pediatra i cofundadora d’Ilerkan juntament amb Maylos Rodrigo i Meritxell Solé. Les dos primeres treballen al CAP la Bordeta-Mangraners, el primer de l’Estat a incloure la teràpia assistida amb animals. Segons Jové, l’associació va nàixer “per intentar ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, des dels 3 anys, per millorar la seua qualitat de vida a nivell emocional, físic i cognitiu”. Sobre això, Rodrigo va afegir que “els gossos són un element motivador molt potent que ajuden els professionals a aconseguir uns objectius terapèutics”. Per la seua part, Solé va destacar que cada vegada són més els centres educatius que inclouen aquesta intervenció en el model d’educació inclusiva.

En total, els Premis de Filantropia han reconegut en aquesta edició onze projectes. Josep Maria González, director territorial a Catalunya a CaixaBank, va assegurar que el centre de Banca Privada de Lleida compta amb vint-i-set professionals que gestionen 2.700 clients i que un dels seus serveis és l’acompanyament en filantropia en causes solidàries. Joan Ignasi Prat, director del negoci de Banca Privada a Catalunya, va destacar aquest assessorament personalitzat segons les inquietuds dels clients que volen ajudar la societat.

Acompanyament emocional a nivell sanitari, educatiu i judicial

L’Associació Ilerkan té en marxa nombrosos projectes d’intervenció assistida amb animals a nivell sanitari, educatiu i judicial. L’últim és el Gos Confident, dirigit a menors víctimes d’un delicte que han de prestar declaració en seu judicial, sent Lleida la primera a estrenar-lo a Catalunya el juliol passat. Així mateix, la doctora Maylos Rodrigo va iniciar el 2008 l’assistència als nens en centres de salut durant extraccions de sang o d’una peça dental. A Lleida, aquest acompanyament s’ha fet als CAP la Bordeta-Mangraners, Eixample i Primer de Maig. També col·labora amb l’hospital Sant Joan de Déu en el tractament de menors amb trastorns de salut mental d’alta complexitat. Sobre això, Anna Huguet, psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), va destacar que cada vegada hi ha més evidència científica que aquestes teràpies són efectives amb un gran valor afegit. Per la seua part, Sonia Prunera, mare d’una nena que va rebre teràpia amb gossos a Ilerkan, va explicar que la seua filla no parlava ni gesticulava fins que “un dia va començar a donar ordres als gossos, a interactuar-hi, per la qual cosa sempre recomano aquesta teràpia perquè per a nosaltres ha estat una ajuda increïble”. Més informació de l’entitat a https://ilerkan.org/.