Jamie Lee Curtis, afectada pels incendis de Los Angeles, dona un milió de dòlars per contenir-los

En un acte de solidaritat i compromís amb la seua comunitat, l’actriu Jamie Lee Curtis i la seua família han anunciat que donaran, a través de la seua fundació, la suma d’un milió de dòlars per ajudar a contenir els incendis forestals que des d’aquest dimarts estan causant mort i destrucció al comtat de Los Angeles, en l’estat de Califòrnia, Estats Units.

La filla del ja desaparegut actor Toni Curtis va fer pública aquesta decisió mitjançant un missatge en el seu compte d’Instagram, acompanyat d’una impactant fotografia d’una platja amb un fons de fum i flames. En el text, Curtis va expressar que la donació que farà amb seu marit, l’actor i director Christopher Guest, i les seues dos filles, Annie i Ruby, té per objectiu brindar suport "a la nostra gran ciutat i el nostre estat i a la gent magnifica que viu aquí".

La guardonada intèrpret va aprofitar l’oportunitat per animar altres persones a aportar els recursos que més es necessiten per fer front a un desastre de proporcions mai abans vistes a la regió. Així mateix, va revelar que es troba en contacte amb el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, l’alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass, i altres autoritats per determinar quines són les necessitats més urgents.

Curtis, de 66 anys, es va comprometre a mantenir informada la comunitat a través de les xarxes socials sobre els requeriments específics per ajudar els afectats. "Publicarem amb freqüència informació sobre on pot enviar els recursos necessaris a organismes acreditats", va assenyalar l’actriu, que va precisar que els diners que ha donat seran destinats a ajudar els bombers a "combatre el foc i salvar vides".

Pacific Palisades , casa de famosos, en flames

L’estrella de Hollywood resideix en Pacific Palisades, una de les localitats del comtat de Los Angeles més afectada pels incendis i també on hi ha més veïns famosos, segons les revistes especialitzades en faràndula. En una entrevista televisiva aquesta setmana, Curtis va expressar la seua preocupació per la situació: "El lloc on viu està en flames ara mateix. Tota la ciutat de Pacific Palisades està cremant (...) Tot: el mercat en el que compro, les escoles a les quals van els meus fills. Molts amics han perdut les seues cases. Així que és una situació realment terrible".

Xifres alarmants i devastació sense precedents

Fins al moment, les autoritats han confirmat oficialment set morts a causa dels incendis, encara que altres fonts eleven la xifra a deu. A més, més de 180.000 persones es troben sota ordres d’evacuació, mentre que milers d’edificacions i estructures han resultat danyades o completament destruïdes per les flames.

Aquests incendis forestals, que s’han propagat ràpidament a causa de les condicions climàtiques adverses i la sequera que fueteja la regió, estan sent considerats com un dels pitjors desastres naturals en la història recent de Califòrnia. La lluita contra el foc s’ha convertit en una prioritat per a les autoritats i els serveis d’emergència, els qui treballen incansablement per contenir les flames i protegir la població.

Els incendis forestals són un fenomen recurrent a Califòrnia, especialment durant els mesos d’estiu i tardor, quan les altes temperatures, la sequera i els forts vents creen les condicions propícies per a la propagació del foc. En els últims anys, l’estat ha enfrontat alguns dels incendis més devastadors de la seua història, com el Camp Fire el 2018, que va deixar un saldo de 85 morts i més de 18.000 estructures destruïdes.