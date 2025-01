Veïns de Latre, indignats per la cara d'un empresari en pintures sacres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ermita de San Miguel de Latre, una joia romànica del segle XII a la petita localitat aragonesa, ha estat l'escenari d'un insòlit encàrrec artístic que ha generat polèmica i malestar entre els veïns. Eduardo Lacasta, un empresari immobiliari amb arrels familiars al poble, va contractar un pintor de Saragossa per dissenyar una sèrie d'imatges religioses al sostre de la llotja exterior de l'església, sense obtenir primer el permís de la Diòcesi de Jaca.

El que més va sorprendre i indignar als habitants de Latre va ser descobrir que, entre les pintures sacres, apareixia el rostre de l'empresari amb una aurèola i el nom de Sant Matíes. Lacasta, que ja havia realitzat algunes obres de manteniment a l'ermita, va tirar endavant la decoració malgrat l'advertiment del rector i el rebuig expressat pels veïns.

Denúncia i actuacions de la Diòcesi

Arran d'una denúncia particular, la Direcció General de Patrimoni del Govern d'Aragó va enviar agents per inspeccionar el cas i va informar a la Diòcesi de Jaca. Com que l'església no té una figura de protecció especial, correspon al Bisbat, com a titular de l'immoble, decidir les mesures a prendre.

El delegat de Patrimoni de la diòcesi, Jesús Lizalde, s'ha posat en contacte amb l'empresari, qui ha reconegut estar penedit i haver actuat malament, tot i fer-ho "amb la millor intenció". Lizalde està recollint informació sobre els materials emprats en les pintures per valorar, juntament amb la Direcció General de Patrimoni, quina solució donar al problema.

Preocupació pel ressò mediàtic

L'alcalde de Caldearenas, municipi del qual depèn Latre, s'ha mostrat sorprès per la repercussió que ha tingut la notícia a nivell nacional. Tem que pugui tenir un impacte similar al famós Ecce Homo de Borja, encara que confia que no sigui així.

De moment, la majoria de veïns de Latre defensen que l'atri exterior de l'ermita recuperi el seu aspecte auster tradicional, sense cap tipus d'imatges.

Aquest insòlit cas posa de manifest la necessitat de respectar el patrimoni artístic i religiós, i de seguir els procediments adequats a l'hora d'intervenir en edificis històrics. Caldrà esperar per veure quina solució es dona a aquestes polèmiques pintures i si l'ermita de San Miguel de Latre podrà recuperar la seva essència original.