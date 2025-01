Càsting a la residència de la Seu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La residència Llar de Sant Josep de la Seu serà l’escenari de la nova pel·lícula del director de cine Joan Gil, establert a Estamariu des de fa dos anys. Una trentena d’usuaris del centre, tots d’edat avançada, aspiren des d’aquesta setmana a formar part del repartiment d’El Miracle, de la productora The Cast, que aposta per “donar veu al col·lectiu de la gent gran perquè tenen moltes històries per explicar i una gran carrera viscuda a l’esquena”, segons explicava ahir el cineasta.

La força i el valor de la comunitat seran l’eix central i el càsting, entre una selecció dels 90 ancians, s’ha portat a terme a les instal·lacions de la mateixa residència.

Gil avançava ahir que es tracta d’una història de ficció representada en clau còmica per persones que no són actors professionals. “Tenen tanta història darrere que m’estan atrapant enormement i avui he decidit que una part del guió la vindré a escriure aquí, a la residència, acompanyat per ells”, explicava emocionat. Però no tot serà comèdia, continuava, també hi haurà tocs dramàtics “per fer reflexionar l’espectador”, amb “moltes pinzellades” de la vida real dels residents.

El director aposta per “donar llum” a les petites històries locals, “que també són importants i cal explicar-les”. “Moltes vegades ens deixem portar per les grans històries mediàtiques sense tenir en compte tot el que ens envolta.” Per això, Gil defineix aquest nou treball com una pel·lícula “de quilòmetre zero”.

De la trentena d’usuaris que han participat en les proves de càsting sortiran “entre 6 o 7” actors principals, però “tots” acabaran apareixent a la pel·lícula, ja sigui com a figurants o actors secundaris.

Lorena Gravet, treballadora social del centre, explicava que han seleccionat aquells usuaris que disposen de millors capacitats cognitives. “Han de poder comprendre que es tracta d’una història fictícia i que han de representar un paper i per a molts no és fàcil”, explicava ahir. Gravet, que va agrair la proposta de Gil, destacava que el projecte és molt inclusiu i “està sent una glopada d’aire fresc que els està ajudant a il·lusionar-se i alguns, fins i tot estan revolucionats”.

El director, que està buscant recursos per poder tirar endavant aquesta pel·lícula, espera rodar-la a l’estiu i estrenar-la a començaments de l’any vinent 2026. La trama del film mostra un grup d’ancians que prepara un homenatge a una persona, amb una sorpresa inesperada.

Un amant del cine de quilòmetre zero a Estamariu

Joan Gil, de la productora The Cast, ha estat periodista de ràdio, guionista de televisió, entre altres, per al Mago Pop, realitzador de publicitat i un apassionat de la ciència i la tecnologia. Fa dos anys va arribar a Estamariu amb “moltes ganes de crear cine” i des d’aleshores ha rodat un migmetratge al Senegal, Malibú Plage (coproduïda amb la Fundación Fluidra), i La Felicitat, una pel·lícula estrenada el mes d’octubre passat com a homenatge al món del formatge.