Una fallada informàtica impedeix renovar el DNI a comissaries de la Policia Nacional

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Una fallada informàtica ha impedit des de divendres i fins a aquest dilluns renovar el DNI a comissaries de Policia Nacional, segons ha avançat TV3 i han confirmat a l’ACN fonts del cos de seguretat estatal. El canal televisiu afirmava que el succés ha afectat comissaries d’arreu de l’Estat, però la Policia no ha concretat l’abast de l’afectació, més enllà de constatar que sí hi havia hagut el problema a la comissaria del carrer Trafalgar, a Barcelona, i en alguna altra de la capital catalana. Les mateixes fonts han descartat que el problema hagi estat causat per un atac informàtic, i l’atribuïen a una fallada del sistema. Alhora han indicat que aquest dilluns a la tarda la incidència ja estava resolta.