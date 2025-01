La gèlida onada de fred colpeja mitja Espanya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una massa d'aire molt seca i freda provinent del nord d'Europa, impulsada per un anticicló al nord de França i una borrasca al sud d'Itàlia, ha arribat a Espanya deixant fortes i intenses gelades. Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les temperatures mínimes podrien baixar fins els 8 graus sota zero o fins i tot més en algunes zones.

Rubén del Campo, portaveu de l'AEMET, ha assenyalat que probablement la matinada del dimarts serà la més freda del que portem d'hivern, amb gelades a la major part de l'interior peninsular. A zones de la meseta nord i els altiplans del centre, els termòmetres podrien marcar fins a 8 graus negatius.

No obstant això, el portaveu ha matisat que durant les hores centrals del dia "la sensació no serà de tant fred a causa del sol i la gairebé absència de vent". Pel que fa a les precipitacions, es preveuen en general escasses, excepte a Balears i a la costa mediterrània.

Descens tèrmic generalitzat

Durant el dilluns ha continuat el descens tèrmic que es va iniciar diumenge, amb gelades que han afectat bona part de l'interior del país. A capitals de província com Terol, Lleida, Osca, Conca, Àvila i Albacete, les mínimes baixaran fins els 4 i 6 graus sota zero. En canvi, durant el dia, els termòmetres pujaran fins als 17-16 graus a Almeria, Cadis i Huelva.

L'ambient fred persistirà el dimarts i també serà "intens" a zones costaneres del Mediterrani com Tarragona, Castelló o València, on es registraran mínimes per sota dels 2 graus centígrads. Del Campo ha explicat que els cels estaran poc ennuvolats, afavorint un ascens de les temperatures durant les hores centrals, tot i que a la meitat nord es quedaran per sota dels 10 graus.

Previsió pels propers dies

De cara al dimecres, malgrat que les temperatures pujaran una mica, continuaran les gelades a zones de l'interior amb registres de 5 graus sota zero a la meseta nord i als altiplans del centre. A les àrees properes a la costa i a l'illa de Mallorca les gelades seran més suaus. L'ambient diürn serà més temperat que el dia anterior, tot i que encara per sota dels 10 graus a la meitat nord.

El dijous la situació serà molt similar, amb gelades generalitzades menys intenses i un ambient diürn més fred a l'est de la península. L'arribada d'una DANA des del Mediterrani augmentarà la inestabilitat, però sense conseqüències greus segons l'AEMET. Aquesta DANA provocarà un augment dels xàfecs tempestuosos a l'àrea mediterrània, mentre que a la resta els cels seguiran poc ennuvolats.

De cara al divendres, les pluges del Mediterrani podrien estendre's cap a l'interior de l'extrem oriental peninsular, amb nevades fins i tot a muntanyes d'aquest sector. No obstant, en els dies següents, la DANA s'allunyarà donant pas a temps estable a la major part d'Espanya i amb unes temperatures que baixaran el divendres per tornar a pujar el cap de setmana.

Onada de fred històrica

Aquesta intensa onada de fred que està afectant gran part de la Península i Balears no és habitual per aquestes dates. Les temperatures extremadament baixes, amb rècords de fins a 8 graus negatius, suposen un episodi meteorològic destacable que segons els experts podria allargar-se encara uns dies més.

Des de l'AEMET demanen precaució especialment durant les hores nocturnes i matinals, quan les gelades seran més severes. Es recomana abrigar-se bé, evitar els desplaçaments innecessaris i estar atents a les informacions meteorològiques actualitzades.

Sens dubte, aquesta gèlida onada de fred polar està deixant unes jornades pròpies del cor de l'hivern quan encara estem a principis de la temporada. Un episodi que segur deixarà registres històrics a molts observatoris de la xarxa meteorològica estatal.