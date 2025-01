Diagnòstic precoç contra la depressió

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Enquesta de Salut de Catalunya indica que els casos de depressió no han parat d’augmentar en els últims cinc anys, la qual cosa també han detectat els professionals, que fan una crida perquè les persones afectades demanin ajuda com més aviat millor per evitar el repunt de la cronificació i l’associació amb altres patologies com l’addicció a substàncies. Segons les dades publicades pel departament de Salut, el 2023 un 33,1 per cent de la població major de 15 anys del pla de Lleida patia algun tipus de depressió, ja sigui lleu, moderada, moderadament greu o greu, sent la regió sanitària on el percentatge és més gran. A les comarques del Pirineu, la xifra va ser del 24,4 per cent. Així, en ambdós casos es va registrar un augment respecte a anys anteriors.

La majoria dels casos són lleus, mentre que un 16,8% de la població major de 15 anys al pla presentava depressió moderada o greu, un percentatge que es va situar en el 13,2% a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. En el conjunt de Catalunya, Salut va indicar ahir que un 9,2% de la població major de 15 anys respon de manera assimilable a formes moderades o greus de depressió, un increment del 28% respecte a l’any 2019. Una condició que afecta un 12% de les dones i un 6% dels homes, amb una incidència especialment alta entre les persones majors de 74 anys (13%) i les classes socials més desfavorides (11%).

La depressió els afecta el doble que als homes i amb més incidència entre classes més desfavorides

En aquest sentit, la psicòloga Cristina Vidal, directora del Centre Integral PsiCo de Lleida i Tàrrega, assegura que s’ha registrat una corba ascendent dels pacients atesos per trastorns depressius des de la pandèmia de la covid i és un dels motius més habituals de consulta per salut mental.

A més a més, assenyala que també han experimentat un augment dels casos de depressió que arriben a la consulta més cronificats, ja que la persona ha tardat temps a demanar ajuda, amb més complexitat i relacionats amb addicció a substàncies. “Els tractaments són efectius i es pot superar la depressió, però és important que la persona demani ajuda com més aviat millor. Fins i tot si veiem algú proper que està patint, hem d’acudir a un professional, perquè no podem acceptar el sofriment com a part del dia a dia”, remarca Vidal.

El consum d’antidepressius augmenta un 169% en 4 anys

En el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, Salut alerta que el 2023 es va registrar un augment de l’ús d’antidepressius: més d’1,2 milions de persones assegurades van tenir almenys una dispensació, un 169 per cent més que el 2020. Destaca l’increment entre els menors de 15 anys, amb un augment del 253%. Així mateix, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), van atendre un 9,5% dels seus pacients per trastorns depressius, amb un 10% més el 2020. Als Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA), un 23,8% dels pacients van ser diagnosticats per depressió i a l’Atenció Primària, es van detectar 44.447 nous casos. D’altra banda, Salut aposta per continuar invertint en prevenció, diagnòstic precoç, millora dels recursos d’atenció i sensibilització social. Segons l’OMS, la depressió afecta 280 milions (més de dos milions a Espanya) de persones al món i és una de les principals causes de discapacitat.