«Seccionar el tronc amb la medul·la espinal»: la recomanació d’Aragó per sacrificar peixos

El Govern d’Aragó ha establert una sèrie de recomanacions específiques per assegurar el sacrifici adequat de les espècies capturades durant l’activitat pesquera, fent especial recalcament en aquelles catalogades com a exòtiques o invasores. Aquestes pautes s’emmarquen dins del Pla General de Pesca d’Aragó per a 2025 , l’objectiu de la qual és promoure una pesca sostenible i respectuosa amb l’entorn natural.

Segons les directrius establertes, el mètode recomanat per al sacrifici de peixos consisteix a realitzar una "secció completa de la unió del tronc encefàlic amb la medul·la espinal utilitzant un instrument tallant i afilat". En el cas d’exemplars de menor mida, se suggereix optar per l’"elongació cervical" com a alternativa. D’altra banda, per al sacrifici de crancs, s’indica fer servir la "tècnica de tracció i torsió simultània de l’aleta central de la cua per extreure l’intestí", garantint així una mort ràpida i eficaç.

A més, el pla estableix pautes clares per a la gestió de les restes dels exemplars sacrificats. Els pescadors tenen l’obligació de retirar totes les restes del medi natural, podent optar per compostar-los, utilitzar-los per a autoconsum o dipositar-los en contenidors de fracció resta dins de bosses tancades. Aquesta mesura busca minimitzar l’impacte ecològic i mantenir la neteja dels espais naturals.

Espècies exòtiques invasores

En el cas particular de les espècies exòtiques invasores, com el silur o el peix gat, el Govern d’Aragó és contundent: aquests exemplars han de ser sacrificats de manera immediata després de la seua captura. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar la seua propagació i controlar el seu impacte sobre els ecosistemes autòctons, preservant així la biodiversitat de la regió.

Amb aquestes directrius, el Govern d’Aragó busca promoure una pesca responsable i sostenible, conscienciant els pescadors sobre la importància de realitzar un sacrifici adequat de les espècies capturades i una correcta gestió de les restes. D’aquesta manera, es pretén compatibilitzar l’activitat pesquera amb la conservació del medi ambient i la biodiversitat a l’Aragó, garantint un futur sostenible per als recursos naturals de la regió.