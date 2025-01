Renda 2024: aquesta és la novetat que afecta tres milions de persones

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Campanya de la Renda i Patrimoni corresponent a l’exercici 2024 implica importants novetats per als contribuents espanyols. Una de les més significatives afecta aproximadament tres milions de persones aturades, que ara estaran obligades a presentar la seua declaració d’impostos independentment de la quantitat percebuda.

Aquesta mesura es deriva d’una modificació a l’article 299 de la Llei General de la Seguretat Social, establint que els treballadors, sol·licitants i beneficiaris de prestacions d’atur hauran "de presentar anualment la declaració corresponent a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)". El canvi va ser introduït en el Reial Decret-llei 2/2024, que va entrar en vigor el passat 1 de novembre.

Canvis en els llindars de declaració

Fins a l’any anterior, només estaven obligats a declarar els qui van tenir ingressos de fins 22.000 euros amb un únic pagador, o 15.876 euros amb més d’un pagador sempre que la suma percebuda del segon i restants no superés els 1.500 euros anuals. Tanmateix, aquesta exempció ja no aplica per als beneficiaris del subsidi d’atur.

En contrast, Hisenda ha elevat el llindar d’ingressos per als treballadors que no hagin cobrat l’atur. Concretament, per a aquells amb dos o més pagadors, el límit s’incrementa de 1.500 a 2.500 euros.

Noves dates de la Campanya de la Renda 2024

Una altra novetat destacada és la modificació en les dates de la Campanya de la Renda i Patrimoni 2024. Aquest any començarà el 2 d’abril amb la presentació telemàtica de declaracions, de manera que s'avança lleugerament respecte a anys anteriors (3 d’abril el 2023 i 11 d’abril el 2022).