Més lleidatans a l'espera d'un òrgan

Catalunya va fer 1.344 trasplantaments el 2024, un 3,5% menys que l’any anterior però apuntant el tercer millor registre d’aquesta activitat sanitària. Així mateix, va ser el millor any de la història en donació de cadàver, amb un total de 381, segons els resultats presentats ahir per l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). A les comarques lleidatanes, va tornar a registrar-se un augment de persones en llista d’espera per rebre un òrgan, amb un total de 86 al tancament de l’any, una desena més que a finals del 2023. Segons la doctora Mariona Badia, coordinadora de la Unitat de Trasplantaments de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, “cada vegada vivim més, però amb més problemes, la qual cosa podria explicar que hi hagi més pacients que necessitin un òrgan”. Així mateix, Badia va destacar que, com ha passat al conjunt de Catalunya, han augmentat les negatives familiars a la donació. “És una cosa que ens preocupa. La societat està canviant i ens trobem amb persones d’altres països que són més reticents per qüestions culturals a la donació”, va assenyalar.

Per intentar corregir aquesta situació, Salut posarà en marxa diverses accions divulgatives per sensibilitzar la població catalana sobre les bondats de la donació d’òrgans i teixits. Així, el director de l’OCATT, Jaume Tort, va recordar en la presentació dels resultats a Barcelona que un sol donant pot arribar a salvar la vida de 8 persones.

Quant a les persones trasplantades, l’any passat 77 lleidatans van ser receptors d’un òrgan, dos menys que el 2023, dels quals 53 van ser renals (dotze d’ells de donant viu); 13, de fetge; 6, de pulmó; 4, de cor, i un de pàncrees. Segons Badia,la millora de les tècniques permet que es puguin trasplantar a persones de més edat. “Una persona de 80 anys pot rebre un ronyó, la qual cosa millora molt la seua qualitat de vida”, va destacar. Sobre la donació, a l’Arnau van registrar un donant més que el 2023, fins a un total de 13. “És important expressar a la nostra família i amics o en un document si el nostre desig és donar per facilitar el procés”, va assenyalar.

“Donar sense rebre res és el més generós”

La doctora Mariona Badia va voler destacar la importància de la donació per salvar vides. “És el més altruista que et pots trobar. Donar una cosa que ens és volguda sense rebre res a canvi, en un moment díficil i dolorós, és el més generós que podem fer”, va remarcar. Davant de l’augment de les negatives familiars, que en el conjunt de Catalunya van augmentar fins al 25,8%, Badia va assegurar que “de vegades ens trobem amb gent jove que ha vingut a treballar i que podria ser donant però que no compta amb familiars aquí, amb els quals provem de parlar a través d’una videoconferència, però és un procés molt complicat.” Així mateix, va recordar l’assoliment que va aconseguir l’any passat l’Arnau de Vilanova, amb la primera donació de cor en asistòlia controlada (en la qual el pacient mor per aturada cardíaca). Una fita pionera tenint en compte que aquest tipus de procediments fins ara estaven limitats als centres amb cirurgia cardíaca. “Un cor que va tornar a bategar i estem molt orgullosos d’haver pogut dur-ho a terme”, va relatar. La donació en asistòlia controlada ha anat en augment en els últims anys també a Lleida i a Catalunya, com també es va registrar el 2024.