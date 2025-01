Aquests són els pitjors embotits del mercat

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els embotits i carns processades estan sota escrutini en els últims anys a causa de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’evitar el seu consum. Aquests aliments han estat classificats al grup 1 com "carcinògens per a humans", juntament amb substàncies com l’alcohol, el tabac i la contaminació ambiental. Encara que dins de l’ampli ventall d’embotits i processats que ofereix el mercat hi ha diferents qualitats, els experts en nutrició alerten sobre aquells que són especialment perjudicials per a la salut.

Per determinar la qualitat d’un embotit cal fixar-se principalment en tres aspectes: la quantitat de greixos, els additius i la qualitat dels seus ingredients. "Ens estan colant com a saludables algunes carns processades que no ho són en absolut, i que formen part del dia a dia de moltes famílies que no són conscients de la seua composició i de com aquesta afecta a la salut", adverteixen.

Els embotits menys recomanables segons els experts

Entre els embotits assenyalats com els menys saludables pels especialistes es troben:

1. Sobrassada

Malgrat que la seua elaboració sigui artesanal, la sobrassada continua sent un dels embotits menys recomanables a causa del seu alt contingut en greixos saturats. Aquest producte conté fins un 70% de greixos en forma de cansalada, dels quals un 24% són saturats. Per aquesta raó, els experts insta a consumir-la molt esporàdicament i en quantitats moderadíssimes.

2. Salsitxes

Les típiques salsitxes de frankfurt, siguin de pollastre o de porc, també entren en la llista dels embotits menys saludables. La majoria de persones té la percepció que el fuet, el salami, el xoriço o el botifarró no són sans, i per tant han de consumir-se amb moderació, però no passa així amb les salsitxes. Aquestes contenen un 30-35% de greix, un altre 30-35% de carn i la resta són nitrats i nitrits, additius considerats potencialment perillosos que hauríem d’evitar.

3. Llonganissa

La llonganissa és un altre dels embotits que els nutricionistes recomanen limitar. Cada 100 grams d’aquest producte aporten 438 calories i uns 40 grams de greix, dels quals 12 grams són saturades. A més, igual com altres embotits, sol contenir grans quantitats de sal.

4. Carn freda de gall dindi i pollastre

Encara que molts consumidors l’adquireixen pensant que és una opció saludable, la carn freda de gall dindi o pollastre sol contenir additius, sals afegides, fècula de patata o proteïna de soja i si revisem els ingredients ens trobem amb què en molts casos amb prou feines assoleixen un 50% de carn.

5. Mortadel·la

La mortadel·la que es comercialitza habitualment tampoc és una bona elecció. La seua composició no difereix massa de la d’altres embotits: en molts casos no arriba ni al 50% de carn, i la resta són fècules, additius i greixos (25 grams en total, dels quals 10 grams són saturades). Tenint en compte que l’OMS recomana que el consum de greixos saturats no superi el 10% de la ingesta calòrica total, és fàcil superar aquesta xifra si optem per aquest tipus d’embotit.

6. Xoriço

El xoriço, elaborat amb carn i greix de porc embotits en tripa, és un altre producte carni que convé moderar. Cada 100 grams de xoriço aporten unes 350 calories, amb un 40% de greix i a prop d’un 12% de greix saturat. A més, conté fins dotze vegades més sodi que la carn fresca, segons un estudi publicat per l’Agència Internacional d’Investigació del Càncer (IARC).

Què són les carns processades?

Segons l’IARC, s’entén per carns processades totes aquelles que han estat transformades a través de salaó, fermentació, fumat o altres processos per potenciar el sabor o millorar la conservació. Encara que la majoria d’elles contenen porc o vedella, també poden estar elaborades amb altres carns roges, aus, vísceres o subproductes carnis com la sang.

Recomanacions dels experts

Els especialistes en nutrició recomanen revisar sempre els ingredients dels embotits i optar per aquells amb un percentatge de carn molt elevada, una cosa que no sol passar en els processats industrials.