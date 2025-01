Multitudinària Festa del Porc a Alcarràs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alcarràs va obrir ahir les festes d’hivern amb la tradicional Festa del Porc organitzada per l’Associació de Mestresses de Casa, per a la qual més de mig centenar de dones van elaborar durant dos dies el mandongo i van treballar per convertir més de 800 quilos de carn de porc en llonganisses i botifarres amb què van elaborar més de 4.000 entrepans que es van servir a la tarda al pavelló municipal. Com va publicar ahir SEGRE, més de 10 hores van estar dimarts i dimecres per preparar els embotits. Unes 50 dones més van ser les encarregades de repartir els entrepans entre les desenes de persones que van assistir a aquesta tradició. Tot això animat per la xaranga Mai Toquem Bé.

El programa de cinc dies de festa inclou una trentena de propostes per a tots els públics, entre els quals val a destacar el concert d’aquesta nit de Flashy Ice Cream i els DJ Luc Loren, Panda i Abel Purroy. Demà se sentiran les bandes sonores més famoses de pel·lícules de Hollywood a La Nit dels Oscars, amb la participació dels alumnes de l’Ares Dance Studio al pavelló poliesportiu. També hi haurà ball amb Anònima i teatre amb l’obra Vida de peix.. sense espines! amb Rosa Andreu i Mercè Comes a la tarda. Per diumenge hi ha programades diverses propostes que començaran amb un recorregut de caça seguit d’un taller de sardanes, un ball amb la cobla Montgrins i vermut popular, així com l’espectacle familiar Superherois XXL i Improshow a Lo Casino.

De cara a dilluns, últim dia de les festes, estan programades una tirada de bitlles i l’espectacle teatral Jo Tarzan a càrrec de Festuc Teatre, al qual seguirà la missa en honor a sant Sebastià i la benedicció dels animals. Finalmen, tancarà les activitats de les festes d’hivern una sessió de cine a Lo Casino.