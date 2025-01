La UdL participa en un estudi sobre punts crítics d'escalfament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sibèria, Alaska i el nord-oest del Canadà concentren punts crítics d’escalfament a prop de l’Àrtic. Així ho assenyala un estudi en què ha participat Tatiana A. Shestakova, investigadora postdoctoral Beatriu de Pinós del departament de Ciència i Enginyera Forestal i Agrícola de la UdL, que acaba de publicar a la revista Geophysical Research Letters.

En la investigació, liderada pel Woodwell Climate Research Center (EUA), també ha participat personal de la Universitat dels Emirats Àrabs (Abu Dhabi) i la Universitat d’Oslo (Noruega). Els resultats assenyalen que moltes de les àrees més estressades pel clima contenien permafrost (terra que està congelat tot l’any), que és vulnerable al desglaç a mesura que augmenten les temperatures.

Aquestes regions tenen importants tensions climàtiques i un risc creixent d’incendis

L’anàlisi de la regió àrtica boreal que s’escalfa ràpidament proporciona una imatge ampliada dels ecosistemes que experimenten alguns dels canvis climàtics més ràpids i extrems de la Terra. Per identificar aquests “punts crítics”, les investigadores han utilitzat més de trenta anys de dades geoespacials i registres de temperatura a llarg termini.

Així han avaluat els indicadors de vulnerabilitat dels ecosistemes en tres categories: temperatura, humitat i vegetació. “Detectar punts crítics a nivell local i regional ens ajuda no només a construir una imatge més precisa de com l’escalfament de l’Àrtic està afectant els ecosistemes, sinó també a identificar llocs on realment necessitem concentrar els esforços de monitoriatge i els recursos de gestió futurs”, va destacar la primera autora i directora del programa de l’Àrtic al Woodwell Climate, Jennifer Watts.