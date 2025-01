El vestuari i el maquillatge, protagonistes de la Creative Week 2025 de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

Del 27 al 31 de gener, l'Aula Municipal de Teatre de Lleida celebrarà la quarta edició de la Creative Week, centrada enguany en el maquillatge i el vestuari teatral. L'esdeveniment, obert a alumnes, exalumnes i professorat, inclourà tallers, xerrades i taules rodones amb la participació de professionals de les arts escèniques del territori.

El regidor d’Educació de la Paeria, Xavi Blanco, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa com a punt de trobada per fomentar l’intercanvi i l’aprenentatge dins la comunitat teatral. Entre les activitats més destacades hi ha tallers com “Pintant personatges” i “Vestuari teatral”, amb Olga Cuito, “L’art del maquillatge”, amb Aina Gutiérrez, i “Pam pum pim personatge”, amb Quim, a més d’una taula rodona i una xerrada amb Octubre Cinema Cooperativa.

L’activitat fixa “Cicles en Xarxa” tornarà a reunir l’alumnat de diferents disciplines per compartir idees i experiències. Amb aquesta proposta, la Creative Week consolida el seu paper com a referent creatiu i formatiu dins el calendari teatral de Lleida.