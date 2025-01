Critiquen l'abandó de Sant Domènec de Balaguer

Una foto de Junts per Balaguer del claustre de Sant Domènec. - JUNTS NOGUERA

Junts per Balaguer va denunciar ahir a les xarxes “l’estat d’abandó” en el qual es troba el claustre de Sant Domènec i de la col·lecció de bonsais que conserva.

En un missatge a la xarxa X, Junts per Balaguer va lamentar que el claustre de l’edifici de Sant Domènec de la capital de la Noguera es troba “brut i abandonat”. Així mateix, aquest partit polític va apuntar que la col·lecció de bonsais que es guarda a l’edifici, fruit d’una donació d’un particular fa tot just dos anys, es troba “totalment abandonada”.

Val a recordar que aquest claustre és un dels elements del patrimoni monumental de la ciutat oberts al públic i constitueix un dels punts d’interès turístics de la ciutat.