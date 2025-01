Ni dos minus ni un quart d’hora: aquest és exactament el temps que s'ha de ventilar la casa a l’hivern

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Trobar l’equilibri perfecte entre la renovació de l’aire interior i la pèrdua mínima de calor és el desafiament en ventilar les cases durant els mesos d’hivern. Encara que pugui semblar una tasca senzilla, ventilar adequadament requereix seguir certes pautes per garantir una bona qualitat de l’aire sense comprometre l’eficiència energètica i el confort tèrmic.

Segons coincideixen diversos experts, la durada òptima per ventilar un habitatge a l’hivern oscil·la entre els 5 i els 10 minuts al dia. Aquest breu lapse de temps és suficient per permetre que l’aire viciat de l’interior sigui reemplaçat per aire fresc de l’exterior, sense refredar excessivament les superfícies de la casa. La clau està en obrir de bat a bat les finestres durant aquest curt període, en lloc de mantenir-les entreobertes per més temps, el que minimitza la pèrdua de calor i el consum energètic.

Quant al moment ideal per ventilar, es recomana fer-ho al matí, tot just aixecar-se. Durant les hores de son, la concentració de diòxid de carboni en l’ambient augmenta a causa de la respiració, especialment si diverses persones comparteixen una mateixa habitació. Obrir les finestres a l’inici del dia ajuda a evacuar aquest aire carregat i a millorar la qualitat de l’aire interior. A més, és aconsellable realitzar una segona ventilació breu després d’activitats que incrementen la humitat, com cuinar o dutxar-se.

La importància de ventilar a l’hivern

Encara que a l’hivern es tendeix a segellar millor els habitatges per evitar l’entrada d’aire fred, això pot derivar en problemes com l’augment de la humitat, l’aparició de floridura i l’acumulació de substàncies tòxiques provinents de productes de neteja, materials de construcció i fins i tot mobles. Renovar l’aire no només ajuda a mantenir un ambient saludable, sinó que també millora el benestar general, redueix el risc d’al·lèrgies i problemes respiratoris, i prevé les olors desagradables.

Ventilació creuada: la tècnica més eficaç

Una de les maneres més efectives de renovar ràpidament l’aire és mitjançant la ventilació creuada. Aquesta tècnica consisteix a obrir finestres o portes ubicades en costats oposats de l’habitatge, la qual cosa genera un corrent d’aire que accelera l’intercanvi entre l’aire interior i exterior. A l’hivern, aquest mètode és especialment útil ja que requereix menys temps de ventilació i, per tant, minimitza la pèrdua de calor. Per maximitzar la seua eficàcia, es recomana tancar les portes de les habitacions que no s’estiguin ventilant, de manera que el flux d’aire es concentri en els espais oberts.

Consells addicionals per ventilar a l’hivern

A més d’establir la durada i el moment adequats per a la ventilació, existeixen altres estratègies que poden ajudar a mantenir un ambient saludable i confortable durant els mesos freds: