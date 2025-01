Quant costa deixar el carregador del mòbil endollat sense carregar cap dispositiu?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sabies que deixar el carregador del teu mòbil endollat, fins i tot sense estar carregant el dispositiu, pot augmentar la teua factura de la llum? Aquest hàbit, comú en moltes cases, té un impacte real en el consum elèctric i pot generar costos anuals inesperats.

El 'consum fantasma' dels carregadors en standby

Els carregadors de telèfon consumeixen energia fins i tot quan no estan connectats a cap dispositiu, un fenomen conegut com a "consum fantasma" o "consum en standby". Encara que les normatives europees han establert límits màxims de 0,10 W per a carregadors fabricats després de 2022, models més antics poden tenir un consum significativament més elevat.

Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), els dispositius en standby poden representar fins el 10% del consum elèctric total a les cases. Això es tradueix en un malbaratament energètic i un augment innecessari a la factura de la llum.

Quant costa deixar el carregador endollat a l’any?

El cost anual de deixar un carregador endollat varia segons el model i la tarifa elèctrica de cada regió espanyola. Un carregador fabricat després de 2022, amb un consum de 0,10 W, generaria una despesa d’aproximadament 0,61 € a l’any si es deixa endollat les 24 hores. En canvi, models més antics, de 2010 o anteriors, poden consumir fins 4,3 kWh anuals, el que equival a uns 3,01 € extra a la factura.

Encara que pugui semblar una quantitat petita, l’efecte acumulatiu de múltiples carregadors i altres dispositius en standby pot tenir un impacte significatiu en el consum total de la casa.

Riscos de seguretat dels carregadors endollats 24/7

A més del cost econòmic, mantenir els carregadors endollats permanentment també comporta riscos de seguretat. Productes de baixa qualitat o procedència dubtosa poden no complir amb els estàndards internacionals, augmentant el risc de sobreescalfament, curtcircuits i fins i tot incendis.

Amb el temps, fins i tot carregadors de bona qualitat poden presentar desgast, per la qual cosa és important estar atents a senyals com:

Escalfament excessiu de la presa i els endolls

Sobrecàrrega elèctrica en hores punta

Errors interns que poden provocar incendis

Consells per reduir el malbaratament energètic

Per evitar el consum innecessari i els riscos associats, els experts recomanen: