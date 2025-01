El secret darrere dels calçots: els avantatges de menjar aquestes cebes tendres catalanes

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de calçots a Catalunya ha començat amb molt bones perspectives aquest any, gràcies a les baixes temperatures registrades a començaments d’any. Aquestes condicions climàtiques han dotat a aquestes mítiques cebes catalanes d’una qualitat excepcional, amb una mida generosa i una textura poc fibrosa.

Però, què fa que els calçots siguin tan especials i apreciats en la gastronomia catalana? Més enllà del seu sabor únic, aquests vegetals amaguen una sèrie de beneficis per a la salut que els converteixen en un aliment molt recomanable.

Un aliment baix en calories i ric en nutrients

El calçot destaca per la seua baixa aportació energètica, amb tan sols 35 kcal per cada 100 grams. Es tracta d’un aliment compost principalment per aigua i fibra, amb quantitats mitjanes de vitamines i minerals essencials com a ferro, calci, fòsfor, magnesi i vitamines B, C i I.

En ser un 90% aigua, el calçot ens ajuda a mantenir-nos hidratats i a depurar el nostre organisme, sense afegir greixos ni calories extra a la nostra dieta. A més, el seu contingut en fibra afavoreix la regulació del trànsit intestinal i facilita la digestió.

Beneficis cardiovasculars i antioxidants

Un altre dels grans beneficis dels calçots és la seua capacitat per reduir els nivells de colesterol i triglicèrids en sang, contribuint així a mantenir una pressió sanguínia adequada i a prevenir malalties cardiovasculars.

Així mateix, gràcies al seu contingut en flavonoides i polifenols, els calçots actuen com a potents antioxidants, contrarestant l’efecte dels radicals lliures responsables de l’envelliment cel·lular. Un estudi dut a terme per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha demostrat que tant les cebes com els calçots tenen elevades quantitats d’aquests compostos beneficiosos.

Propietats antibiòtiques i depuratives

Els calçots contenen sulfurs, uns derivats del sofre que els confereixen propietats antisèptiques i depuratives. Aquests compostos ajuden a eliminar metalls pesants i paràsits de l’organisme, a més de millorar el metabolisme de les proteïnes i els aminoàcids.

Gràcies a aquestes propietats, els calçots actuen com a antibiòtics naturals, netejant les artèries i retardant el creixement de virus, fongs, bacteris i altres microorganismes patògens que poden proliferar quan la nostra dieta no està equilibrada o ens trobem en situacions d’estrès, com sol passar durant l’hivern.

Els 4 principals beneficis per a la salut dels calçots

Antioxidant: pel seu contingut en flavonoides i polifenols, unes substàncies que contraresten l’efecte dels radicals lliures. Aquest efecte ha estat motiu d’un estudi específic per part de la UPC que demostra que tant la ceba com el calçot tenen continguts elevats en polifenols, que contribueixen a reduir l’efecte oxidatiu dels radicals lliures que donen lloc a l’envelliment cel·lular.

pel seu contingut en flavonoides i polifenols, unes substàncies que contraresten l’efecte dels radicals lliures. Aquest efecte ha estat motiu d’un estudi específic per part de la UPC que demostra que tant la ceba com el calçot tenen continguts elevats en polifenols, que contribueixen a reduir l’efecte oxidatiu dels radicals lliures que donen lloc a l’envelliment cel·lular. Antisèptics i detox : la seua riquesa en sulfurs (derivats del sofre) ens purifica, perquè elimina els metalls pesants i els paràsits, i ajuda a millorar el metabolisme de les proteïnes i els aminoàcids.

: la seua riquesa en sulfurs (derivats del sofre) ens purifica, perquè elimina els metalls pesants i els paràsits, i ajuda a millorar el metabolisme de les proteïnes i els aminoàcids. Antibiòtics naturals: netegen les artèries i retarden el creixement de virus, fongs , bacteris i altres organismes patògens que proliferen quan la dieta no està ben equilibrada o ens veiem exposats a situacions difícils, com sol passar durant l’hivern. Per aquesta raó els calçots es consideren antibiòtics naturals.

netegen les artèries i retarden el creixement de virus, , bacteris i altres organismes patògens que proliferen quan la dieta no està ben equilibrada o ens veiem exposats a situacions difícils, com sol durant l’hivern. Per aquesta raó els calçots es consideren antibiòtics naturals. Milloren la circulació sanguínia: Els components del sofre dels calçots milloren la circulació sanguínia, fins el punt que s’utilitzen per millorar malalties com la hipertensió, l’arterioesclerosi, l’angina de pit i altres de relacionades amb la mala circulació.

Una delícia estacional amb múltiples beneficis

La temporada dels calçots s’estén des de novembre fins principis de la primavera, pel que és durant aquests mesos quan podem disfrutar al màxim de les propietats i beneficis d’aquest aliment típic de la gastronomia catalana.

Ja sigui a la brasa, acompanyats de la seua tradicional salsa romesco, o incorporats en altres preparacions culinàries, els calçots són una opció saludable i saborosa que no podem deixar passar. Aprofitem aquesta temporada per assaborir aquest menjar i, alhora, tenir cura de la nostra salut.