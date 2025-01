Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Encara que solem centrar-nos en les calories provinents dels aliments, les begudes alcohòliques poden contribuir significativament a la ingesta calòrica diària. Atès que l’alcohol conté 7 calories per gram, més que les proteïnes i els carbohidrats, és important conèixer quines begudes afavoreixen més o menys l’augment de pes. A més del seu contingut calòric, l’alcohol pot afectar el metabolisme i estimular la gana, per la qual cosa és crucial beure amb moderació i ser conscient de la ingesta calòrica total, no només de les begudes alcohòliques.

Entre les begudes amb més aportació calòrica destaquen els còctels i combinats, a causa d’ingredients addicionals com xarops, sucs i refrescos. Alguns dels còctels més calòrics són el Mai Tai (fins 620 calories per ració), el Long Island Ice Teia (fins 780 calories), la Pinya Colada (al voltant de 644 calories) i el Mudslide (aproximadament 594 calories). Els licors i vins dolços també es troben entre les opcions més calòriques, amb els licors cremosos aportant 164 calories per cada 50 ml, els vins de postres entre 160 i 250 calories per 100 ml, i el porto i el xerès acostant-se a les 165 calories per copa.

Al contrari, les begudes destil·lades pures sense additius tenen un contingut calòric relativament baix: el vodka aporta 96 calories per 44 ml; el whisky, 104 calories; la ginebra, 110 calories; i el rom, 97 calories. Quant als vins i escumosos, els secs solen tenir menys calories que els dolços: el vi blanc sec conté 142 calories per 175 ml; el vi negre sec, 159 calories; i el cava brut, 89 calories per 125 ml.

Opcions de cervesa amb menys calories

Per als qui prefereixen la cervesa, les opcions lleugeres i sense alcohol ofereixen alternatives amb menor aportació calòrica:

Cervesa sense alcohol: 25 calories per 330 ml

Cervesa lleugera (light): 170 calories per 500 ml

Cervesa baixa en calories: 125 calories per 500 ml

Consells per reduir la ingesta calòrica en consumir alcohol

Si desitges disfrutar de begudes alcohòliques sense que afectin massa el teu pes, segueix aquests consells:

Opta per begudes destil·lades pures combinades amb refrescos sense sucre. Tria vins secs en lloc de dolços. Evita els còctels amb sucres afegits i ingredients cremosos. Fa atenció a la mida de les racions. Alterna les begudes alcohòliques amb aigua.

Alcohol i augment de pes

A més del seu contingut calòric directe, l’alcohol pot contribuir a l’augment de pes d’altres maneres. D’una banda, pot alterar el metabolisme, dificultant la crema de greixos. Per un altre, tendeix a estimular la gana, el que pot portar a menjar en excés, especialment aliments poc saludables. Així mateix, l’alcohol deshidrata l’organisme, i la set resultant sovint es confon amb gana.

És important recordar que, encara que algunes begudes alcohòliques siguin menys calòriques que d’altres, el consum excessiu d’alcohol pot tenir un impacte negatiu en la salut i el pes. La clau està en beure amb moderació, triant opcions amb menor contingut calòric i sent conscients de la ingesta total de calories provinents tant d’aliments com de begudes.