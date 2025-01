Les mestresses de casa ja poden sol·licitar la nova pensió de 500 euros

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les mestresses de casa, un col·lectiu històricament invisibilitzat, ara tenen l’oportunitat de sol·licitar una nova pensió no contributiva de fins 500 euros mensuals, segons ha informat l’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso). Malgrat la seua àrdua tasca en el manteniment de la casa i la cura de familiars, tant nens com de majors, fins ara no tenien dret a cap tipus de pensió en arribar a l’edat de jubilació per no estar donades d’alta en la Seguretat Social.

Per poder optar a aquest ajut econòmic, les mestresses de casa han de complir una sèrie de requisits a més de tenir 65 anys o més. Entre ells, destaquen l’haver residit a Espanya durant almenys 10 anys entre els 16 anys i l’edat de jubilació, sent els dos últims anys consecutius i immediatament anteriors a la sol·licitud. A més, els ingressos anuals del sol·licitant per a 2024 han de ser inferiors a 7.250,60 euros.

En cas de conviure amb familiars, existeixen límits d’ingressos addicionals segons el grau de parentiu i el nombre de persones a la casa. Per exemple, si es conviu amb el cònjuge i/o familiars de segon grau, els ingressos anuals no han de superar els 12.326,02 euros per a dos persones, 17.401,44 euros per a tres i 22.476,86 euros per a quatre, sumant 5.075,42 euros per cada membre addicional.

Requisits per a familiars de primer grau

Si la mestressa de casa resideix amb familiars de primer grau, com pares o fills, els límits d’ingressos són més elevats. Per a dos persones al domicili, no han de superar els 30.815,05 euros anuals; per a tres, 43.503,60 euros; i per a quatre, 56.192,15 euros. A partir d’allà, se sumen 12.688,25 euros per cada integrant addicional.

Incompatibilitat amb altres pensions

És important tenir en compte que aquesta pensió no contributiva és incompatible amb qualsevol altra, com les d’invalidesa o assistencials. Per tant, les mestresses de casa només podran sol·licitar una d’elles, encara que compleixin els requisits per a algunes.

Quants diners poden rebre les mestresses de casa?

La quantia màxima d’aquesta pensió ascendeix a 517,90 euros mensuals, la qual cosa equival a 7.250,60 euros anuals. Sens dubte, suposa un important suport econòmic per a un col·lectiu que fins ara no comptava amb cap tipus d’ajuda en arribar a l’edat de jubilació.

La sol·licitud d’aquesta pensió no contributiva es realitza a través de l’Imserso. Les interessades han d’acudir a les oficines de l’institut amb la documentació necessària per acreditar que compleixen els requisits exigits.

El termini de resolució de la sol·licitud de la pensió per a mestresses de casa pot variar segons la comunitat autònoma i la càrrega de treball de les oficines de l’Imserso. En general, sol ser entre els 3 i els 6 mesos des de la presentació de la documentació.