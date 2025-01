El pròxim pont festiu a Lleida el 2025: 4 dies seguits

Aquest any 2025 el calendari ofereix diverses oportunitats per acumular 4 dies festiusUnsplash

Els espanyols estan sempre a l’aguait dels ponts festius i caps de setmana llargs per aprofitar al màxim aquells dies lliures i desconnectar de la rutina diària. El 2025, el calendari ens dona diverses oportunitats per a disfrutar d’aquests períodes de descans, gràcies a la combinació de dies festius amb caps de setmana. Encara que el primer pont de l’any, marcat pel dia de Reis el dilluns 6 de gener, ja va passar, encara queden moltes ocasions per planificar escapades i aventures viatgeres.

La Setmana Santa de 2025 es farà de pregar, amb el Divendres Sant i Dilluns de Pasqua caient el 18 i 21 d’abril respectivament. Això ens regala 4 dies lliures si unim el cap de setmana següent, prou temps per a una desconnexió efectiva i, per què, no emprendre un viatge una mica més ambiciós.

La següent festa arriba aviat, l’1 de maig, Día dels Treballadors, que cau en dijous. Aquells que puguin prendre’s divendres 2 lliure, ja sigui per dret adquirit o, en el cas dels autònoms, frenant l’activitat durant 4 dies, podran tornar a disfrutar d’un període d'escapada de les tasques quotidianes.

En Lleida capital, l’11 de maig, que cau diumenge, es traslladarà al dilluns 12, brindant l’oportunitat d’un cap de setmana llarg per celebrar la Festa Major o aprofitar per a una petita escapada. Una altra ocasió per a un cap de setmana de 4 dies es presenta per Sant Joan (24 de juny), que aquest any cau en dimarts, per la qual cosa fent festa dilluns 23 de juny se sumarien 4 dies dies festius.

Encara que no proporcionaran l’oportunitat de fer pont, el 15 d’agost i l’11 de setembre, que cauen en divendres i dijous respectivament, sí que permetran disfrutar de caps de setmana llargs. En Lleida capital, a més, el 29 de setembre, Sant Miquel, que cau en dilluns, regalarà un cap de setmana de tres dies a finals d’aquell mes.

Aquest any es perd la festivitat del 12 d’octubre per caure diumenge, així com la de Tots Sants (1 de novembre), que en caure dissabte no permeten acumular més dies festius dels habituals. Per finalitzar l’any, el tradicional pont de la Puríssima només consta de 3 dies, en caure el 6 dissabte i el 8 en dilluns. Tanmateix, l’últim pont de 4 dies festius arriba al mig de les vacances nadalenques, amb el 25 i 26 de desembre, Nadal i Sant Esteve, caient en dijous i divendres.