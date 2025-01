Quantes vegades és normal aixecar-se a la nit, segons l’edat

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sabies que aixecar-se a la nit per anar al bany té un nom? Es diu nictúria, i existeix un rang "normal" de vegades el les quals això pot passar segons l’edat. Per exemple, mentre els joves poden aixecar-se una vegada per nit, en persones majors de 90 anys, fins a quatre vegades pot considerar-se dins de l’esperat.

Per què ens despertem a la nit?

No totes les interrupcions nocturnes estan relacionades amb el bany. Un estudi de 2010 va revelar que gairebé un terç de les persones es desperta almenys tres vegades per setmana durant la nit. Un altre informe més antic va trobar que un 23% s’aixeca una vegada per nit de manera regular.

Segons la Fundació del Son, els canvis en el ritme circadiari amb l’edat són un factor clau. En l’adolescència, aquests ritmes s’allarguen, retardant el moment natural de despertar. Tanmateix, després dels 60 anys, el rellotge biològic canvia en un fenomen anomenat avanç de fase, que porta a les persones grans a sentir-se més alertes al matí i a voler ficar-se al llit més aviat. Això pot traduir-se en despertars nocturns més freqüents, particularment entre les 3 i les 4 a.m.

Encara que l’ésser humà té microdespertars naturals durant la nit (uns 20 per nit, segons Johns Hopkins Medicine), la majoria no els recorda. No obstant, despertar-se dos o tres vegades per nit és considerat normal per a la majoria dels adults, especialment si no implica romandre despert molt temps. En majors de 65 anys, aquests despertars poden augmentar quatre o fins i tot cinc vegades.

Quan ens hauríem de preocupar pels despertars nocturns?

Si bé despertar-se diverses vegades per nit és comú en persones grans, els despertars freqüents que interfereixen amb el descans poden ser un signe de problemes com a insomni o altres afeccions relacionades amb el son. Segons el Servei Nacional de Salut (NHS) del Regne Unit, consultar un metge és recomanable si:

Et costa agafar el son o estar adormit.

Els despertars nocturns afecten la teua energia o qualitat de vida durant el dia.

Experimentes canvis sobtats en els patrons de son .

L’Institut Nacional sobre l’Envelliment també assenyala que sentir-se cansat en despertar diàriament pot indicar que no estàs obtenint un descans reparador.

Els patrons de son canvien amb l’edat, i és comú que els despertars nocturns augmentin en freqüència. Mentre els adults joves solen despertar-se’n una o dos vegades per nit, els majors de 65 anys poden fer-ho fins cinc vegades. No obstant, si aquests despertars afecten la qualitat del son o generen fatiga durant el dia, és important buscar assessorament mèdic per identificar possibles causes i solucions.