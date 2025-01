Un vagó de l’icònic Dragon Khan de PortAventura, protagonista a Fitur 2025

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

PortAventura World, el popular resort ubicat a Tarragona, ha donat el tret de sortida a la celebració del seu 30 aniversari amb una original presentació a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur) 2025. El plat fort ha estat l’exposició d’un vagó original de l’emblemàtica muntanya russa Dragon Khan, inaugurada el 1995 i tot un símbol del parc.

L’acte inaugural de l’estand ha comptat amb la presència de destacades autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper; i el conseller d’Esports, Beni Álvarez. Per part de PortAventura, han assistit Arturo Mas-Sardà, president del Consell d’Administració, i Choni Fernández, directora de sostenibilitat i client. En paraules de la companyia, l’esdeveniment ha servit per "reafirmar el seu compromís com a líder en la indústria de l’entreteniment i motor econòmic per a Catalunya i Espanya".

Al llarg de la setmana, els visitants de l’estand podran fer-se una foto a l’icònic vagó i conèixer de primera mà les principals novetats que PortAventura té preparades per a aquesta temporada tan especial. Entre elles, destaquen un nou espectacle al Gran Teatre Imperial, una desfilada final completament renovada, decoracions temàtiques commemoratives i una sèrie d’esdeveniments exclusius que es desenvoluparan al llarg de l’any.

Lema del 30è aniversari

"Hi ha viatges únics que només tenen una destinació: ser recordats" és el lema escollit per PortAventura per celebrar aquestes tres dècades d’història. Una invitació a visitar el resort, ja sigui per primera vegada o per reviure experiències passades que romanen en la memòria de molts.

Impacte econòmic i compromís amb la sostenibilitat

Amb més de 100 milions de visites en els seus 30 anys de trajectòria, PortAventura World s’ha consolidat com un referent turístic i cultural de primer ordre a Europa. A més, el seu impacte econòmic i social en el conjunt d’Espanya continua creixent, amb una contribució destacada al desenvolupament regional. La companyia també ha volgut ressaltar el seu ferm compromís amb la sostenibilitat i la innovació, dos pilars fonamentals de la seua filosofia empresarial.