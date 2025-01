Adeu a les cataractes: aquesta és la vitamina que prevé de malalties oculars i retarda la pèrdua de visió

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La luteïna, un pigment orgànic conegut com a carotenoide, és fonamental per prevenir malalties oculars associades a l’edat com les cataractes i retardar la pèrdua de visió.

Es creu que la luteïna funciona com un filtre de llum que protegeix els teixits oculars del dany de la llum solar. A mesura que envellim, el nostre organisme experimenta un deteriorament en les seues funcions vitals, i la vista sol ser un dels primers sentits afectats.

Després de complir els 40 anys, les proteïnes del cristal·lí de l’ull comencen a descompondre’s naturalment, perdent transparència i formant cataractes. A més de les cataractes, altres malalties oculars relacionades amb l’edat inclouen la presbícia (dificultat per enfocar objectes propers), el glaucoma (dany al nervi òptic a causa de l’augment de la pressió intraocular) i el despreniment de retina.

Encara que l’envelliment és un factor determinant en el desenvolupament d’aquestes afeccions, portar una vida saludable i cuidar l’alimentació pot ajudar a prevenir i retardar la seua aparició. És aquí on la luteïna juga un paper fonamental.

Beneficis de la luteïna per a la salut ocular

La ingesta de luteïna, ja sigui a través d’aliments o suplements orals, és recomanada per experts sempre que es realitzi de manera responsable i seguint les pautes adequades. Encara que no existeix evidència concloent que la luteïna previngui per complet la degeneració macular associada a l’edat (AMD), sí sembla retardar la seua progressió. Quant a les cataractes, el consum de luteïna es relaciona amb un menor risc de desenvolupar-les, encara que els seus efectes no són precisos una vegada que la malaltia ja s’ha manifestat.

Aliments rics en luteïna

Els aliments rics en luteïna inclouen rovells d’ou, espinacs, col arrissada, panís, pebrot taronja, kiwi, raïm, carbassó i carabassa. Altres productes com l’enciam, que també conté vitamina K i calci, i el bròcoli, són excel·lents fonts d’aquesta vitamina. A més de contribuir a la salut ocular, el bròcoli ajuda a cuidar la màcula i la retina, prevenint el seu deteriorament.

Consells per mantenir una bona salut ocular

A més d’incloure aliments rics en luteïna en la dieta, és important adoptar altres hàbits saludables per cuidar la visió:

Realitzar revisions oftalmològiques periòdiques

Protegir els ulls de la llum solar excessiva utilitzant ulleres de sol amb filtre UV

Mantenir una distància adequada en utilitzar dispositius electrònics i realitzar descansos regulars

Evitar el tabac, ja que augmenta el risc de desenvolupar malalties oculars

Controlar malalties cròniques com la diabetis i la hipertensió, que poden afectar la salut ocular

En conclusió, la luteïna és un aliat fonamental per prevenir malalties oculars associades a l’edat i retardar la pèrdua de visió. Incorporar aliments rics en aquesta vitamina en la dieta, juntament amb l’adopció d’hàbits saludables, pot marcar la diferència en la cura de la nostra salut ocular al llarg dels anys.