Menors a l'espera d'una acollida

Un total de trenta-dos menors estan pendents de ser acollits per una família a les comarques lleidatanes. Segons les dades facilitades pel departament de Drets Socials i Inclusió, tretze esperen per ser acollits en una unitat convencional d’acció educativa (famílies amb formació i experiència); dotze en acollida simple; sis per una família col·laboradora (vacances i caps de setmana) i un en acollida d’urgència i diagnòstic (la majoria dels casos són nadons). Del total, segons aquestes dades, vuit menors tenen entre 0 i 6 anys. En una recent resposta parlamentària, la conselleria assenyalava que en el conjunt de Catalunya hi havia un total de 388 menors pendents de ser acollits i una trentena de famílies que esperaven rebre un nen o adolescent. En el cas de Lleida, només hi ha una família que està en tràmit d’assignació.

Sobre això, el departament que lidera Mónica Martínez Bravo va recordar que el novembre passat es va impulsar un pla estratègic per augmentar el nombre de famílies d’acollida i garantir que cap nen i nena menor de 6 anys no ingressi en un centre residencial. Una estratègia, va explicar, que vol millorar els circuits d’acollida familiar, augmentar el reconeixement a les famílies d’acollida i impulsar accions de sensibilització i difusió. El pla preveu augmentar en 2,3 milions d’euros la dotació econòmica per reforçar els equips tècnics, millorar la gestió administrativa i el suport a les famílies, reduir els terminis i que els diferents tipus d’acollida respectin la temporalitat. En aquest últim aspecte, Drets Socials admet que en el 70 per cent de les acollides d’urgència se superen els sis mesos inicials fixats.

El 2023 es van presentar 40 sol·licituds d’adopció a Lleida davant les 31 registrades un any abans

En la mateixa resposta assenyalaven que el procés de formació i de valoració de les sol·licituds d’acollida familiar tenen establert un termini màxim de 6 mesos per a la seua estimació i apuntaven a un termini curt d’espera, ja que hi ha més nens per acollir que famílies acollidores.

En referència a les adopcions, el Govern apunta que el nombre de famílies que tenen el seu expedient enviat al país on volen fer aquest tràmit i, per tant, esperen a les comarques lleidatanes, és de sis. Per una altra banda, unes altres dos famílies de Ponent esperen per adoptar a Catalunya. Des de la conselleria assenyalen que és difícil establir un temps mitjà d’espera, ja que dependrà de molts factors, com el perfil del menor. En els processos d’adopció internacional, apunten que depèn de cada país d’origen, segons els seus procediments i situació social i política.