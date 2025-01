Una espècia mil·lenària amb propietats sorprenents per als esportistes

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cúrcuma, una planta de la família del gingebre utilitzada des de fa mil·lennis en la gastronomia i la medicina tradicional asiàtica, podria tenir un nou aliat: els esportistes. Segons una revisió científica realitzada per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aquesta espècia i el seu component actiu, la curcumina, tenen potencial per reduir el dany muscular i la inflamació que es produeix en el sistema musculoesquelètic després de la pràctica d'exercici físic intens.

"La ingesta, abans i després de l'exercici, de curcumina s'associa amb millors resultats en la recuperació muscular, la reducció del dolor i la millora de la capacitat antioxidant", explica Daniel Vasile Popescu-Radu, farmacèutic nutricionista i principal autor del treball. La recerca, tutoritzada per un equip d'experts en nutrició esportiva de la UOC, ha estat publicada recentment en accés obert a la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Propietats antioxidants i antiinflamatòries

La potencialitat i els beneficis de la curcumina han estat comprovats en centenars d'estudis científics, especialment per les seves propietats antioxidants i antiinflamatòries. Però aquest grup d'investigadors ha constatat aquests resultats específicament en l'àmbit esportiu.

Segons els autors, el consum de curcumina podria atenuar la inflamació local en els músculs i la inflamació sistèmica, el dany oxidatiu provocat pels radicals lliures produïts durant l'activitat física, el dolor muscular i millorar la percepció subjectiva del dolor. "El consum moderat de curcumina dins del rang de dosi establert postexercici ajuda a millorar i accelerar la recuperació muscular", destaca Popescu-Radu.

Dosi recomanada i moment d'ingesta

Els experts estimen que un consum d'entre 1 i 4 grams de curcumina per dia en persones sanes és suficient per obtenir aquests beneficis, especialment en exercicis excèntrics, que solen ser els més lesius en els esportistes. No obstant això, adverteixen que cal tenir en compte variables com la influència hormonal, el perfil de l'esportista, el moment de la ingesta i la formulació emprada.

"L'ús eficaç de la curcumina depèn de factors com la dosi, la biodisponibilitat i el moment de la ingesta, i la ingestió posterior a l'exercici sembla ser més beneficiosa", subratlla Patricia Martínez, dietista nutricionista i coautora de l'estudi. A més, l'absorció i la biodisponibilitat de la curcumina es poden veure compromeses per la formulació o per la presència d'altres compostos com la piperina.

Més recerca per validar els resultats

Malgrat els beneficis demostrats, els investigadors insisteixen que encara calen més estudis amb mostratges més amplis per validar i consolidar aquestes conclusions, especialment en grups específics com esportistes dones o en situacions com el climateri i la menopausa.

"La curcumina podria millorar substancialment el benestar de les persones que realitzen entrenament físic de manera regular i fins i tot exercir un paper important en la reducció dels biomarcadors associats amb la inflamació i en la millora de la capacitat antioxidant, entre altres beneficis per a la salut", conclouen els experts. Tanmateix, consideren que encara cal fer més recerca relativa a la formulació, l'absorció i la biodisponibilitat d'altres factors per avaluar plenament els efectes descrits.

