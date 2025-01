Formació davant del dol perinatal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de sanitaris lleidatans han participat en la formació impulsada pel departament de Salut per millorar l’atenció a les dones i persones amb capacitat per gestar que pateixen una situació de dol perinatal. El curs s’ha dirigit a uns 130 professionals de Catalunya i ahir va acabar a Lleida. Hi van assistir especialistes en pediatria, infermeria, psicologia, psiquiatria, ginecologia, treball social, llevadores, tècnics en cures auxiliars d’infermeria i referents de benestar emocional de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran.

El departament assenyala que les pèrdues gestacionals són un problema de salut freqüent que afecta una de cada deu dones al llarg de la seua vida i una de cada quatre, si es té en compte el primer trimestre de gestació. Per un altre costat, la mortalitat neonatal, entesa com la dels nadons que moren en els primers 28 dies de vida, suposa prop del 40% de les defuncions en edat pediàtrica. L’objectiu de Salut, que l’octubre passat va publicar la guia d’atenció al dol perinatal i a la mort neonatal, és que els sanitaris estan formats específicament en aquest àmbit, a més de sensibilitzar el col·lectiu sobre la possible repercussió negativa en el dol de les famílies si el tracte rebut i percebut no és l’adequat. El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida disposa d’una consulta setmanal de dol perinatal i que des de la seua creació, el gener del 2022, ha fet prop de 160 primeres visites. A més, ha organitzat dos jornades científiques amb més de cent participants en cada una.