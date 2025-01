Reclamen més llevadores per al cribratge del càncer de coll uterí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya fa una crida a les autoritats sanitàries per reforçar el paper de les llevadores en la detecció precoç del càncer de coll uterí en el marc de la setmana europea de prevenció d’aquest tumor. En aquest sentit, van recordar a totes les dones que poden acudir a les seues llevadores de la sanitat pública per fer el cribratge i rebre assessorament personalitzat. Segons les últimes dades, el càncer de coll uterí és una de les formes de càncer més prevenibles gràcies al cribratge amb proves de citologia i la detecció del virus del papil·loma humà (VPH). Per a això, assenyalen des del sindicat, és necessari garantir que hi hagi prou professionals per atendre tota la població femenina en edat de risc.

Finalment, SATSE Catalunya insta les administracions a prioritzar la inversió en prevenció. “Augmentar les plantilles de llevadores no és només una necessitat, és una responsabilitat per garantir una atenció equitativa i de qualitat a totes les dones”, conclou el sindicat.