Augmenta l'ús "problemàtic" d'internet tant en homes com en dones

L'ús considerat "problemàtic" d'internet va augmentar l'any passat tant en dones com en homes i ja supera el 3,5% dels usuaris en tots dos sexes. Així consta a la darrera edició de l'informe sobre addiccions comportamentals del pla estatal sobre drogues, que observa un increment de dues dècimes en ells i d'una dècima en elles entre el 2022 i el 2024. Tanmateix, l'ús addictiu de la xarxa es dispara a la franja de 15 a 24 anys. De fet, en aquest grup d'edat passa del 10,8% a l'11,7% en només dos anys. Paral·lelament, cau per sisè any consecutiu el nombre de persones amb trastorns d'addicció relacionats amb les apostes, fenomen que ha passat del 2,6% dels enquestats a l'1,4% en sis anys.

Segons consta a l'informe, l'ús compulsiu d'internet entre els joves es dona de manera molt preeminent entre les noies. De fet, el 25,9% de les estudiants enquestades d'entre 14 i 18 anys en fan un ús excessiu, mentre que entre els nois la dada cau fins al 15,3%. Tot i que la xifra disminueix si es compara amb el 2021, en general suposa un manteniment de la tendència a l'alça d'aquest fenomen.

L'informe també assenyala que aquest ús addictiu de la xarxa es produeix de manera especialment intensa a Catalunya, Madrid, el País Valencià i Múrcia. Per contra, aquests són els territoris que presenten una menor preeminència de les addiccions al joc presencial. Pel que fa a l'ús "problemàtic" de les apostes en línia, l'estudi certifica que es manté la tendència a la baixa dels darrers anys. De fet, aquesta pràctica representava el 2,6% dels casos el 2018 (era d’un 3,9% en homes) mentre que el 2024 suposava l'1,4% dels casos (un 2,2% en homes).

Tractaments

L'informe presentat aquest dilluns també ha ofert un recompte de les persones admeses a tractaments per addicions l'any 2022, una foto fixa que ha de permetre fer una avaluació de les tendències en anys posteriors. En el cas d'aquell any, el nombre més gran d'ingressos va ser per addicció a l'alcohol (27.042 persones), la cocaïna (21.818), el cànnabis (12.574) i l'heroïna (7.585).

En el cas de les addicions "de comportament", van ser la cinquena causa d'ingrés, amb 4.670 casos. Lla major part van ser per addiccions a les apostes i el joc, més de 3.800, seguides per les addiccions als videojocs i les xarxes (486) i a les compres (158).

En aquest context, es donen grans diferències entre homes i dones i per edats. Així, ells representen l'àmplia majoria dels ingressos (4.031 casos). Pel que fa a l'edat mitjana, és de 46 anys en el cas dels ingressos per addicció a les compres, de 20 pels de videojocs i de 38 pels d'apostes.